El “nuevo dólar”: qué moneda va a destruir a todas según este analista famoso

Debido a las nuevas restricciones al dólar, el Bitcoin y otras criptomonedas están tomando fuerza en la Argentina. Sin embargo, no es el único lugar donde esto está sucediendo y; según un reconocido analista entusiasta de Bitcoin, pronto la criptomoneda acabará con la hegemonía del dinero fiat.

El popular presentador de televisión Max Keiser destacó recientemente que la tasa de hash en continuo crecimiento de Bitcoin es significativamente más importante para la humanidad que su precio. Cree que la creciente demanda de energía para sostener la red resultaría en última instancia en la desaparición de las monedas alternativas y las monedas fiduciarias. La tasa de hash o "hash rate" es la unidad de medida de la potencia de procesamiento de la red Bitcoin. La red Bitcoin debe hacer intensivas operaciones matemáticas por razones de seguridad. Cuando la red alcanza un hash rate de 10 TH/s significa que puede hacer 10 billones de cálculos por segundo.

El presentador explicó que esto se correlaciona completamente con la tasa de hash de Bitcoin, la unidad de medición de la potencia de procesamiento de la red de Bitcoin. Cuanto mayor sea la entrada de los mineros de energía informática, mayor será la tasa de hash. A pesar de los temores de la capitulación de los mineros luego de la tercera reducción a la mitad en mayo, la tasa de hash ha estado aumentando y recientemente alcanzó un nuevo máximo histórico.

Max Keiser: Bitcoin Will Destroy All Other Cryptocurrencies https://t.co/miQgdu6ZiE