El método de la "vitamina C" para curar el coronavirus que circula por WhatsApp: por qué es peligroso

Un audio que circula en Whatsapp recomienda usar “el máximo de vitamina C posible para fortalecer el sistema inmunológico”. Sin embargo, no existe evidencia científica sobre ello.

En estos tiempos de pandemia, no faltan quienes se quieren aprovechar del miedo generalizado para hacer circular información falsa.

Circula un audio por WhatsApp de Laila Ahmadi, una supuesta “estudiante de China de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Zanjan”. En él, la mujer sugiere que la vitamina C y el limón sirven para curar el Coronavirus. El audio también circuló en forma de texto en otros países.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, tomar suplementos de vitamina C regularmente reduce el riesgo de contraer un resfriado entre las personas que realizan ejercicio físico intenso, pero no en la población general. “Tomar vitamina C de manera regular puede provocar resfriados más cortos, pero tomarlo solo después de que comienza un resfriado no”, explica el Centro en su página web.

Pero no hay evidencia de que la vitamina C cure o prevenga el Coronavirus. De hecho, tampoco hay evidencia de que ningún alimento prevenga o cure esta enfermedad.

Respecto a los cuidados con las comidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sólo recomienda manipular con cuidado “la carne, la leche o los órganos de animales crudos para evitar la contaminación de alimentos no cocinados” y evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocinados.

El origen de este mito es de sobra conocido y tiene como protagonista a Linus Pauling, premio Nobel de Química. Pauling, considerado el padre de la biología molecular, realizó un ensayo clínico hace décadas junto con el bioquímico Irwin Stone con el objetivo de probar la hipótesis de que la vitamina C no sólo prevenía el catarro, sino que también lo curaba. El estudio fue desmontado después por tener serios errores metodológicos, pero la información se siguió propagando.

De hecho, los suplementos vitamínicos de vitamina C tampoco tienen gran efectividad para el resfriado común, por lo que incluso fuera cierto -que no lo es- que la vitamina C tiene algún efecto sobre el coronavirus este sería sumamente limitado.

El audio también sugiere que “rodajas de limón en un vaso de agua tibia pueden salvar su vida” y que “el limón puede matar células cancerígenas”. Todas las cuales son falsas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que gestiona la peor crisis sanitaria que se recuerda en mucho tiempo, ha dedicado una página entera a varios mitos sobre la salud y cómo desmontarlos.