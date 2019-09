El "mensaje mortal" que llega por WhatsApp y te roba la cuenta: cómo funciona

WhatsApp es el servicio de mensajería más utilizado en todo el mundo, con 1.500 millones de usuarios a fines de 2018.

Este éxito tiene un lado negativo: la aplicación es un blanco preferido de ataques de piratas informáticos que se desvelan por robar los datos del mayor número de usuarios.

Hace muy poco tiempo se conoció una nueva manera por la que se busca hacer "pisar el palito": comienza con un sencillo mensaje de texto.

De acuerdo a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ubicada en España, se trata de una cadena de SMS que llevan el título "Saludos de WhatsApp".

Justamente, este encabezado puede engañar a los usuarios porque es similar al que se recibe cuando se instala la app o se cambia de número.

Este mensaje engañoso incluye un enlace para verificar el número de télefono -tal como se puede ver en la imagen incluida a continuación- y aquí está el problema.

Se trata de un caso de phishing: esto quiere decir que los piratas informáticos intentan controlar la cuenta de WhatsApp del usuario y además acceder a los datos, los contactos y todas las conversaciones almacenadas en el dispositivo.

"Si tú no has solicitado este mensaje es que o alguien ha metido por error tu número de teléfono cuando intentaba verificar su cuenta o que alguien está tratando de acceder a tu cuenta de manera ilegítima. En cualquier caso, es muy importante que no pinches ese enlace", desarrollaron desde la OCU.

Si la persona entra en el enlace, la cuenta será tomada por los atacantes y cuando quieran acceder nuevamente a la aplicación verá aparecer el siguiente mensaje: "Tu número ya no está registrado en este teléfono. Esto probablemente se debe a que registraste tu número de WhatsApp en un teléfono diferente".

En el supuesto caso de que un usuario, la forma de solucionarlo es ir a la opción "Verificar" dentro de WhatsApp inmediatamente. Luego se recibirá el mensaje de verificación que en este caso será real porque lo solicitó el titular de la cuenta.

Desde la OCU aconsejan que, luego de solicitar el código de verificación, hay que ingresarlo a mano y evitar cualquier tipo de enlace que llegue por otro medio.

Otra medida recomendable, aunque no se reciba ningún mensaje de texto, es activar la verificación de dos pasos que incluye la aplicación, ya que de esa manera cualquier intento de un extraño por verificar el número necesitará de una contraseña de seis cifras que solo el dueño de la cuenta conoce.