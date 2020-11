El mensaje letal de este emprendedor de 25 años al Gobierno: "Estar en Argentina es transitorio"

El pequeño gran inventor argentino, Gino Tubaro, es conocido por ser un referente de la impresión 3D y sus usos prácticos. Según voces del sector, le espera un futuro promisorio. Hoy su empresa, Atomic Lab, facilita el acceso a prótesis a miles de personas con recursos limitados utilizando impresión 3D. El emprendedor fue invitado al programa La Noche de Mirtha Legrand y sus dichos se volvieron virales en redes sociales. Discutió los obstáculos que tienen los emprendedores para producir, vender y exportar en la Argentina.

Gino compartió mesa con Juana Viale, el fiscal José María Campagnoli, el ministro de Educación Nicolás Trotta y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz. Cuando le preguntaron sobre el dólar y la producción de su empresa, dijo que “es como una pelea en el ring”.

"Tengo 25 años, estoy intentando producir todo el día algo que ayude a la gente. Y veo que dos titanes grandes se pelean y después las migajas nos caen a nosotros. Yo le digo al importador que quiero comprarle un kilo de plástico y se lo pago para que me haga la entrega en un mes. En un mes, el tipo me dice que no me da el kilo de material porque no le alcanza la guita que le di en ese entonces, porque no la pude mover ni pude comprar dólares, hacer nada para guardar el valor. Yo no puedo producir ni entregar una prótesis. El tipo que no puede adquirir una prótesis, el chico que no puede usar una mano o una persona que no puede ir a escribir me van a preguntar dónde están sus prótesis. Y yo solo puedo responderles que hay que ir más arriba. Hasta que el productor se encuentra con una pared enorme y decide que hasta acá llegó. Se va y produce en otro lado donde no tenga tantos problemas", contó en vivo en el programa.

La única solución, según el emprendedor, es mudar su empresa al exterior: "Directamente me hago una empresa en Delaware y trabajo afuera. Estar acá en la Argentina es transitorio. Aunque muchos dicen que la salida no es Ezeiza, pero es transitorio estar en la Argentina".

“Estamos todo el día discutiendo quién tiene más razón en una cosa, del impuesto, que a las tres y media se venden bonos, que no tenemos dólares, que nos falta esto, no podemos importar, no podemos exportar, no podemos comprar, no podemos vender”, enumeró rápidamente Gino.

Por la repercusión, el joven pensó que “había derrapado”. “Uno no cae en la realidad que vive hasta que la tiene que comentar, humildemente les agradezco todo el apoyo”, tuiteó.

Emiliano Kargieman, CEO de Satellogic, tuiteó al respecto: “Totalmente de acuerdo. Los países tienen que entender que compiten con el mundo por ser el lugar elegido por los emprendedores y empresarios para crear valor”. En un segundo tuit, opinó que “la manera de competir no es necesariamente con bajos impuestos, pero sí con reglas claras, políticas a largo plazo y consensos que superen las diferencias partidarias”.

Satellogic es una empresa con ADN argentino que construye satélites y los pone en el espacio para que con sus cámaras capten todo lo que pasa en el planeta y así transformar esas imágenes en información útil para empresas de todo tipo.

El experto informático Alejandro Crosa escribió que sus dichos fueron “clarísimos y reales”. “Ponele que quisiera armar una empresa en Argentina. No hay ningún tipo de incentivo, al contrario. Es todo pérdida para la empresa y el empleado”, tuiteó. Alejandro es conocido en Twitter por recomendar cursos de programación a sus seguidores. Es un ingeniero de software y trabajó en Silicon Valley para LinkedIn, Dashbase y Twitter.

“Ni siquiera los unicornios argentinos están en Argentina y eso que son empresas increíblemente exitosas. Solo MercadoLibre tiene HQ en Argentina, que es el outlier dentro de los outliers”.

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, también utilizó sus redes sociales para hablar a favor de los dichos del emprendedor: “Dos minutos de Gino extraordinarios: imposibilidad para producir, discusiones estériles con argumentaciones rimbombantes, desigualdad, incertidumbre y cómo todos estos elementos juntos generan desánimo”, escribió.

