El meme viral del año: se burlaron de Macri "estilo anime" y él se prendió

Se viralizó por redes sociales una parodia de la apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso en el mejor estilo animé. Hasta el presidente le dio un like al video.

La apertura de Sesiones en el Congreso se convirtió en el caldo de cultivo para memes y burlas, principalmente por el discurso de apertura del presidente Maurio Macri. Desde los furcios hasta las reacciones de sus adversarios políticos, fueron muchos los memes que se compartieron por redes sociales. Sin embargo, el más creativo salió a la luz durante los últimos días y hasta se llevó una felicitación por parte del Jefe de Estado.

El viral en cuestión reimagina cómo sería el discurso de apertura si existiera en formato animé, el nombre que recibe la animación japonesa. El género animé, si bien tiene muchas variantes y abarca todos los géneros, se caracteriza por ser bastante exagerado en lo que respecta a las reacciones y emociones de los personajes. Los efectos especiales abundan e intentan dar más dinamismo y epicidad a las acciones de los personajes.

El video fue editado por Matías Mazzagatti, quien publicó el material durante la tarde noche del día lunes. “Me imaginé cómo sería el discurso de Macri en versión animé“, escribió en su cuenta de Facebook y de inmediato recibió todo tipo de felicitaciones.

“Hice algo muy bizarro jajaja, el discurso de #macri en versión #anime #humor #Politica #video“, escribió el joven en Twitter junto a la publicación que tenía su video adjunto.

Allí cosechó más de 14.000 retweets y 33.000 Me Gusta, entre los que se destacaba uno muy especial: el del propio presidente. “@mauriciomacri le puso like! es muy fuerte esto, hice el video para divertirme nomás y explotó por todos lados! Gracias a todos por los mensajes de buena onda, me hicieron el día!!”, celebró Mazzagatti.