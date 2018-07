WhatsApp: cómo esconderte para que no te vean conectado nunca más

WhatsApp, el servicio de mensajería propiedad de Facebook desde 2014, ha hecho varios cambios para proteger la privacidad de los usuarios: se puede configurar para que no aparezca la hora de la última conexión y para que al que le manda mensajes a una persona no le aparezca los famosos “dobles tildes azules” que indican que dicho mensaje ha sido leído.

Sin embargo, cuando uno está conectado, siempre aparecerá las fatídicas palabras “En línea” que así lo indican, y con ellas las consabidas quejas de quienes no reciben respuesta a sus mensajes.

Lo que hay que hacer para evitar esta incomoda configuración (para algunos/as) es instalar una aplicación no oficial que se llama “Ninja Unseen for WhatsApp” (solo está disponible para Android, que tienen el 92% de los usuarios de la Argentina, según el agregador Statista).

Luego hay que darle permisos para que pueda acceder a contactos y notificaciones. ¿Por qué? Para que cree una bandeja de entrada paralela donde irán todos los mensajes que lleguen a WhatsApp para luego poder verlo sin necesidad de abrir la aplicación.

Que sea no oficial significa que no recibió el respaldo de Google Play Protect y por lo tanto el dueño de Android no garantiza la seguridad de la aplicación, así que cada uno la usa bajo su propio riesgo. Sin embargo, cabe decir que la redacción de Infotechnology.com la probó y, a simple vista, no parece haber problema. Además, no pide permisos raros o que no tendrían sentido (como acceso a las llamadas), algo que hay que chequear cuando uno descarga cualquier app.

Tres detalles negativos: no permite enviar imágenes ni audios; no se puede iniciar una conversación --sino que habrá que esperar que los otros envíen mensajes para conversar desde Ninja Unseen--; y, para ver imágenes o escuchar audios hay que entrar a una carpeta especial que aparece arriba a la derecha del mensaje y elegir el audio o la imagen correspondiente; no se puede reproducir directamente dentro de la conversación como uno hace en WhatsApp.

Algo a tener en cuenta es que si uno entra a WhatsApp, todos los contactos podrán ver que uno está en línea; no esconde la actividad que se realizar dentro del servicio de mensajería sino que permite leer los mensajes que se reciben sin ingresar al mismo.

Finalmente, hay que mencionar que la App muestra publicidad cada una poca cantidad de mensajes vistos pero no son, por tratarse de un servicio gratuito, particularmente intrusivas.

Lo que sí se puede hacer en WhatsApp para resguardar la privacidad

Como se mencionó, se puede evitar que a quien manda mensajes le aparezca las dos tildes azules cuando este es leído y para que no aparezca la hora de la última vez que uno se conectó a WhatsApp.

¿Cómo se hace? Para desactivar las tildes azules, hay que ir a Ajustes, luego Cuenta y finalmente Privacidad y bajar hasta la última opción, Confirmaciones de lectura, y desactivarla. Tener en cuenta que, en este caso, esto provoca que uno deje de recibir las tildes de confirmación de otros. Y para desactivar la hora de la última conexión hay que dar clic a la primera opción que aparece dentro de Privacidad y luego elegir quien puede ver la “Hora de últ. vez”, si Todos, Mis contactos o Nadie.