El mejor trabajo que podes tener en la Argentina: tiene sueldos de $ 200.000 y hay 5.000 vacantes por año

La automatización del trabajo está ganando fuerza con el tiempo tanto en sectores tecnológicos como en los empresariales. El impacto de la automatización y la inteligencia artificial en los puestos de trabajo es todavía confuso. Según la consultora estadounidense Gartner, la inteligencia artificial eliminará 1.8 millones de puestos de trabajo pero a su vez creará más de 2.3 millones de puestos de trabajo desde 2020. Para acceder a la mayoría de los nuevos puestos de trabajo, se necesitará que los empleados sean cada vez más flexibles y tecnológicos. Los trabajos con los que estamos familiarizados podrían desaparecer por completo. Mientras que otros cambiarán completamente. Existen muchos trabajos que no podrán ser reemplazados. Estos son algunos de los trabajos que no serán fácilmente reemplazados.

En nuestro país, además, según la Cámara de Empresas del Software y Servicios Informáticos, todos los años quedan sin cubrir cerca de 5.000 posiciones. En la Argentina, sigue siendo difícil cubrir estos puestos a pesar de que tienen beneficios y de los salarios más competitivos del mercado.

La utilización de distintos insumos como la Inteligencia Artificial y el Machine Learning han logrado automatizar gran parte de los procedimientos. Desde el análisis del comportamiento de los clientes, hasta la mejora de un videojuego, el Machine Learning o “aprendizaje automático” se ha mostrado como un recurso valioso para las empresas que apuestan a la modernización. Los profesionales del aprendizaje automático encontraron un lugar en la expansión tecnológica para construir y mejorar los modelos de análisis de grandes cantidades de datos. La lectura de estas conclusiones y errores detectados, y su traslado a las distintas áreas de la empresa, los coloca trabajando codo a codo con los directores muchas veces, en la toma de decisiones.

El Machine learning (ML) es una rama de la inteligencia artificial basada en la idea de que los sistemas pueden aprender de datos, identificar patrones y tomar decisiones con mínima intervención humana. Sin embargo, esa “mínima” intervención requiere una especialización profunda para los ingenieros IT encargados de diseñar e implementar los sistemas. El trabajo consiste en diseñar algoritmos que encuentran patrones naturales en los datos, contribuyen a tomar mejores decisiones y a realizar mejores predicciones. En esto tienen muchas similitudes con los científicos de datos, ya que su rol principal es darle valor a los grandes volúmenes de información que las organizaciones poseen hoy en día.

Esta tecnología se utiliza a diario para hacer diagnósticos médicos, conocer las fluctuaciones del mercado bursátil y prever cargas energéticas para determinadas poblaciones, en lo que representa las primeras aproximaciones de una tecnología que promete estar en todos lados en algunos años.

La firma Research and Markets estima que para el 2023, el mercado de ML alcance un valor de $23,500 millones de dólares. A esto se suma que hoy en día la demanda de ingenieros de ML excede la oferta de este tipo de especialistas por mucho, de acuerdo al sitio especializado PayScale. La evolución obvia de este escenario es que cada vez más empresas requerirán de este tipo de profesionales, y transformarse en uno o asegurar a los que ya se tengan en la organización (o estén dispuestos a adquirir estas habilidades) será fundamental para los departamentos de Sistemas en los próximos años.

La capacitación en la materia va desde maestrías en ciencias de datos hasta capacitación específica en sitios como el portal educativo Udacity, que ofrece el programa Machine Learning Nanodegree.

Este último ofrece desarrollar habilidades que permitirán a los ingenieros crear modelos ML aplicables a entornos productivos que sean capaces de ajustarse a métricas de desempeño. Por otro lado, el portal Udemy ofrece capacitación en Python. Este lenguaje de programación en scripts es muy utilizado en técnicas de ML.

Los sueldos

Los sueldos en tecnología son de los más altos del país y la región. Según el sitio de sueldos Indeed, los sueldos en este campo en Estados Unidos empiezan desde US$ 39 mil US$ 140 mil al año. De hecho, las empresas más grandes del país los buscan y hay sueldos que van por encima de los $ 100.000.