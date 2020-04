El megaplan multimillonario de Bill Gates: súper fábricas y 7 vacunas diferentes para el coronavirus

Bill Gates está financiando fábricas que prometen crear vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, esta financiación significa un riesgo para Bill Gates: podría perder billones de dólares.

El jueves pasado, el fundador de Microsoft confirmó que estaba financiando la construcción de fábricas que tienen la capacidad de desarrollar siete posibles vacunas contra el coronavirus.

Gates dijo que solo elegirá a “uno o dos de las siete”. Por lo tanto, el dinero invertido en el resto de las fábricas se perdería. “En una situación en la que el mundo genera pérdidas de trillones de dólares, invertir unos pocos billones vale la pena”, explicó Gates.

