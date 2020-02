El “maestro” de Guzmán piensa que tienen que prohibir el único activo que el año pasado le ganó a la inflación y al dólar

El famoso economista y ganador del Premio Nobel estadounidense Joseph Stiglitz ha reiterado su postura negativa sobre las criptomonedas en un video de CNBC. Stiglitz obtuvo el premio Nobel de Economía en 2001 por sus contribuciones y análisis de los mercados con información asimétrica. Los mercados de información asimétrica son, por ejemplo, aquellos en que los prestatarios disponen de mejor información que los prestamistas sobre sus posibilidades de reembolso de un crédito o aquellos en los que la junta directiva de una compañía tiene más datos sobre su rentabilidad que sus accionistas.

El economista es, además, colega del ministro de economía Martín Guzman.

En esta ocasión cargó fuerte contra las criptomonedas, una de las alternativas que usan los argentinos para refugiarse del peso e incluso como "puente" entre el peso argentino y el dólar.

"En realidad creo que deberíamos censurar las criptomonedas", declaró Stiglitz en el vídeo, señalando su opinión sobre las principales deficiencias de las monedas digitales como el Bitcoin.

Según Stiglitz, la criptomoneda no es la manera correcta de crear una economía global más eficiente debido a la falta de transparencia. De hecho, enfatizó que las criptomonedas acompañan actividades financieras ilegales, como el lavado de dinero, al trasladar el dinero "de una plataforma transparente a una plataforma oscura". Stiglitz argumentó que "no hay necesidad de que nadie recurra a una criptomoneda", alegando que esa moneda no tiene ninguno de los atributos de lo que él llama una buena moneda, mientras que el dólar de Estados Unidos sí tiene todos esos atributos.

Sin embargo, el economista se mostró a favor de más y mejores pagos electrónicos. En su visión, eso permitiría una mejor regulación de la economía. "Con datos en tiempo real de cómo gasta el dinero la gente la Reserva Federal podría poner tasas de interés de manera más eficiente y tener un mejor manejo macroeconómico", expresó. "Hay que buscar la manera de que los pagos electrónicos sean transparentes pero evitando los riegos de la vigilancia estatal", afirmó, aunque no incluyó a Bitcoin entre sus opciones posibles.