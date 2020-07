El libro que más recomiendan Bill Gates y Varsky; te enseña cómo dormir para ser más productivo

Bill Gates publicó en su blog personal un libro sobre los hábitos del sueño y la importancia de dormir. El fundador de Microsoft contó que en sus primeros días en la compañía no dormía por dos noches seguidas para entregar trabajos y llevaba al máximo su productividad con café. “Estaba obsesionado con mi trabajo”, confiesa. A Gates el libro se lo recomendó su hija.

El libro “Why We Sleep” o “Por qué dormimos” de Matthew Walker explica los beneficios de dormir ocho horas al día y las consecuencias de no tener una buena rutina de sueño. Walker es un reconocido profesional: es director del Centro del Sueño en la universidad de UC Berkeley.

"La diezma del sueño en todas las naciones industrializadas está teniendo un impacto catastrófico", escribe Walker en el libro. Según el libro, el sueño "repone la armería de nuestro sistema inmunológico, ayudando a combatir la neoplasia maligna, previniendo la infección y a prevenir todo tipo de enfermedades". El sueño socava la creatividad, la resolución de problemas, la memoria, el aprendizaje, la toma de decisiones, la salud del corazón, la salud mental, la salud cerebral, el bienestar emocional, el sistema inmunitario.

“Why We Sleep es un libro importante y fascinante”, dice Gates. El basquetbolista Manu Ginóbili también recomienda leer “Why We Sleep” a través de sus redes sociales:

I can't recommend "Why We Sleep" by Matthew Walker enough. Amazing book about the crucial importance of sleep in our health. A topic so many times overlooked by everybody (especially by athletes!).