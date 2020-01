El letal ataque cibernético que Irán podría usar para "destruir" la tecnología de los EE.UU

Seguridad Nacional advierte a las compañías estadounidenses que "consideren y evalúen" los posibles impactos y la amenaza de un ciberataque en sus negocios luego de las intensas tensiones con Irán.

El aviso fue publicado por la unidad de asesoría cibernética del gobierno, la Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura (CISA), pocos días después del asesinato de un importante comandante militar iraní, Qasem Soleimani. El gobierno de los Estados Unidos acusó a Soleimani de atacar y matar al personal de los Estados Unidos en todo el Medio Oriente. Soleimani, un general iraní que estaba segundo en la línea al mando en el liderazgo de Irán, fue asesinado el viernes por un ataque con aviones no tripulados estadounidense autorizado por el presidente Trump. El mismo ataque con aviones no tripulados mató a Abu Mahdi al-Muhandis, un diputado en una coalición de milicias respaldadas por Irán en el vecino país de Irak.

En su último comunicado, publicado el lunes, la CISA expresa que el aumento de las tensiones geopolíticas "puede dar lugar a ataques cibernéticos y físicos contra la patria y también ataques destructivos híbridos por poderes contra objetivos e intereses de Estados Unidos en el extranjero". La agencia dijo que Irán y sus aliados podrían lanzar "operaciones cibernéticas disruptivas y destructivas" contra objetivos estratégicos, como las compañías telefónicas y de energía, y también llevar a cabo "espionaje cibernético" con el objetivo de comprender mejor la toma de decisiones de la política exterior de Estados Unidos.

Given recent developments, re-upping our statement from the summer.



Bottom line: time to brush up on Iranian TTPs and pay close attention to your critical systems, particularly ICS. Make sure you’re also watching third party accesses! https://t.co/4G1P0WvjhS