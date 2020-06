El invento argentino que emocionó a todo el mundo: cómo es la "cortina" para abrazar sin contagiarse

La pandemia global de coronavirus generó que miles de personas y empresas modificaran buena parte de sus rutinas de higiene para prevenir y evitar el contagio del virus.

En este contexto, un asilo de ancianos en Argentina creó una cortina plástica para que los familiares puedan abrazar a los residentes del lugar. En una de sus puertas, instalaron mangas de acrílico que aseguran un contacto seguro y sin contagios.

Familiares visitando a sus seres queridos en el asilo a través de la cortina de plástico.

Cómo funciona

Antes de introducir tus manos y brazos por las mangas de acrílico, debés colocarte un guante hasta el codo.

La cortina de plástico da la oportunidad a las personas de abrazarse garantizando un encuentro seguro. Los ancianos que residen en el hogar están entusiasmados porque “pueden ver a sus familiares”.

Si bien un abrazo cubierto de plástico nunca será tan bueno como uno real, fue reconfortante para la gente mayor de la residencia ya que ellos también debieron cumplir con la cuarentena obligatoria y las medidas de distanciamiento social.

Otras cortinas “para abrazar”

En Canadá, una mujer estaba desesperada por abrazar a su madre. Durante la cuarentena, creó una cortina y la colgó en el patio de su casa. Utilizó lona y le colocó cuatro mangas para poder abrazar a su madre.

El hecho ocurrió en la ciudad de Guelph, en el sur de Ontario. Carolyn Ellis y su esposo Andrew desarrollaron el llamado "guante a prueba de abrazos" para festejar el Día de la Madre sin COVID-19, que este año se celebró el 10 de mayo en América del Norte.

Cómo abrazar durante la pandemia, según expertos

Mirando para lados opuestos, besando a los niños en la cabeza pero no de frente: así será abrazar en tiempos de pandemia.

“Existen personas mayores que están preocupadas porque piensan que no serán capaces de tocar ni abrazar a su familia nunca más”, comenta Julia Marcus, epidemióloga de Harvard.

El New York Times entrevistó una serie de científicos y expertos que detallaron cómo deberíamos abrazar para no contagiar y contagiarnos de COVID-19. En primer lugar, cuando abrazamos debemos girar nuestras caras a direcciones opuestas. No podemos hablar ni toser mientras estamos dando un abrazo. Para no respirar en la cara de la persona, se recomienda utilizar barbijo.

Si estamos en contacto con chicos pequeños, los expertos recomiendan a sus abuelos darles besos en la cabeza y dejarlos abrazar a su cintura. Además, cuando nos separamos de dar un abrazo, no se recomienda respirar en la cara del otro. Los expertos insistieron con “el lavado de manos luego de abrazar a alguien”.