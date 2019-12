El inesperado "reto" de Cristina en el Congreso: qué dijo y quién fue “la víctima”

Tómela o déjela. Cristina Fernández de Kirchner es frontal al extremo. Semanas después de protagonizar el meme del año –en la recordada foto saludando de mala gana a Mauricio Macri el día del traspaso presidencial-, la vicepresidente volvió a estar en el ojo de la tormenta.

¿Por qué? En el arranque de la sesión en la Cámara Alta que tratará el proyecto de Ley de Emergencia Económica, Cristina tuvo un pequeño e inesperado cruce con el senador nacional José Mayans, representante de la provincia de Formosa.

En su primera sesión al frente del Senado, la expresidente corrigió a Mayans por llamarla "Presidente" en lugar de "Presidenta".

A continuación, el breve diálogo que mantuvieron ambos políticos que no pasó desapercibido.

Cristina: “Ahora corresponde fijar los días y horas de sesión para el período de sesiones extraordinarias...Senador Mayans tiene la palabra”

Mayans: “Presidente…”

C: -Presidenta, perdón…

M: Presidenta…

C: Presidenta…gracias

M: Bueno, este…disculpe presidenta...

Sorpresivamente, un rato después, el cruce entre Cristina y Mayans volvió a repetirse

M: así que presidente solicito que se vote el proyecto en general y en particular.

C: Bien...presidenta Mayans, presidenta...

M: Presidenta...

C: Ta...Ta

M: No tiene sexo la palabra presidente...

C: No, no, no...eso lo dicen los machistas...no, no, no

M: Corrijo entonces...presidenta

C: No, no, no...de ninguna manera...

En el transcurso de la semana, se viralizó otro video antiguo de Cristina Fernández de Kirchner que llamó la atención tanto para sus seguidores como para sus detractores.

La edición de imágenes mostraba a la vicepresidente durante un antiguo discurso en el cuál explicaba los motivos por los que no votó a favor de la doble indemnización durante uno de sus mandatos.

El video rápidamente se convirtió en viral debido a que una de las primeras medidas que introdujo el presidente electo, Alberto Fernández, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia fue el pago de doble indemnización para aquellas personas que pierden su trabajo sin causa alguna.