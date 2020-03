El increíble video de la médica que no puede seguir sus propias medidas contra el Coronavirus: es viral

Una doctora dio una instrucción concisa sobre cómo evitar contagiarse de coronavirus (COVID-19): No te toques la cara. Menos de un minuto después, la Dr. Sara Cody lamió su dedo para pasar a la siguiente hoja de su discurso.

"Hoy, empecemos a trabajar en no tocarnos la cara; porque una de las principales maneras en las que los virus se extienden es cuando tocamos nuestra boca, nariz u ojos". Es directora del Departamento de Salud Pública de Santa Clara, California.

La conferencia tuvo lugar el viernes pasado sin embargo el video se viralizó esta semana y ya sumó 8 millones de reproducciones en Twitter. El fin de su presentación era confirmar 11 casos de coronavirus en Santa Clara e informar al público qué prevenciones tomar.

Actualmente, el COVID-19 lleva infectadas 90 mil personas. En Estados Unidos, 11 murieron y, hasta la fecha, 3500 personas fallecieron alrededor del mundo.

Evitar tocarnos la cara, lavarnos las manos continuamente y toser al codo son algunas de las prevenciones que debemos tomar para prevenir el contagio. Según una publicación médica de 2015, nos tocamos la cara 23 veces por hora.

Además, el presidente Trump afirmó que no se toca la cara hace semanas; aunque las redes sociales subieron videos mostrando lo contrario.

TRUMP: “I haven’t touched my face in weeks. It’s been weeks. I miss it." pic.twitter.com/TUYRhQmivQ