El increíble video de Carrió que se hizo viral: denunció fraude pero se burlaron de ella

La diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica-Cambiemos) fue parte del programa "Ya somos grandes" que conduce Diego Leuco en la señal de cable TN en la noche de ayer jueves.

Allí, uno de los periodistas integrantes del ciclo, Santiago Fioriti, le preguntó a Carrió si ella creía, en base a declaraciones que hizo en los últimos días post PASO, si los electores que votaron a Alberto Fernández "dejarían de votarlo y votarían a Macri".

Carrió ensayó una respuesta pero se terminó yendo, en palabras del escritor Alejandro Dolina, "el lamentable rumbo de los tomates".

"Miren, cuando el telegrama en el norte... yo conozco el norte... bueno, en realidad conozco tras 25 años toda la Nación y la he recorrido en auto y ahora que voy a recibir el premio de los 25 años de la Constitución [se refería al premio que otorgó Adepa a quienes tuvieron un rol clave en la Convención Nacional Constituyente de 1994] que se hace el sábado... una alegría enorme, en Santa Fe, también voy en auto. Y lo voy a recibir de Rosencratz, que fue asesor de Alfonsín en la Convencional Constituyente, las cosas de la vida; debe estar viejo este chico, no sé, bueno, no lo conozco. Y no se."

En este sentido, el periodista Guido Molteni tuiteó que la declaración de Carrió se parecía a cuando una persona, en un examen final de la universidad, le preguntan una que no sabe y "chamuya cualquier cosa".

Las respuestas al tuit, que rápidamente se viralizó, festejan la respuesta de la diputada mientras, a la vez, se ocupan de criticarla.