El increíble tatuaje ultra K de Mayra Mendoza para festejar la derrota de Macri: cómo es

La diputada nacional e intendenta electa de Quilmes, Mayra Mendoza, celebró ayer el día de la militancia y mostró un impactante tatuaje en un brazo con la cara Néstor Kirchner. La diputada mostró la imagen en redes sociales junto a un fragmento de un discurso del ex mandario pronunciado en Parque Norte, en 2004, durante un plenario de la militancia.

"El tatuaje es de @estudioyeyotattoos y es inmejorable! Si, el mejor tatuador del mundo, está en #Quilmes y es de Solano", agregó la diputada en el posteo.

"Las cosas las tenemos que llamar por su nombre, todos tenemos que estar atentos, porque los argentinos seremos afectados directos de las decisiones incorrectas y no vamos a tener ningún tipo de actitud que sea intemperante o imperativa. Nos va a guiar el buen sentido y la responsabilidad argentina que tuvimos siempre porque la dignidad se practica con las acciones de todos los días, la dignidad se practica en los hechos y no en la consigna, la dignidad se practica tomando acciones todos los días que lleven a defender las posibilidades de un país distinto, la dignidad se practica no mintiéndole a la gente, la dignidad se practica trabajando, la dignidad se practica haciendo, la dignidad se practica no robando, la dignidad se practica haciendo trabajo, la dignidad se practica generando inclusión social, la dignidad se practica abriendo los brazos y las puertas para un país distinto", decía el posteo.

En las elecciones del 27 de octubre, la candidata del Frente de Todos se impuso por más de seis puntos sobre el actual jefe comunal, Martiniano Molina, y a partir del próximo 10 de diciembre se convertirá en la primera mujer intendente de la historia del distrito.

El posteo llegó a juntar más de 17.000 Me gusta.