El increíble pedido de un ministro argentino a Elon Musk: habló mal y se hizo viral

Son varias las industrias que ofrecieron su infraestructura para producir insumos médicos que permitan darle pelea a la pandemia de coronavirus. Dentro del rubro de automotrices, son varias las que ya se sumaron.

De hecho, en la fábrica de Tesla en Fremont ya están fabricando respiradores mecánicos para intentar ayudar no solamente en Estados Unidos, sino a cualquier hospital del mundo. Elon Musk ha anunciado en Twitter que actualmente tienen respiradores de sobra y los enviarán de manera gratuita a cualquier país donde los necesiten urgentemente.

En el tweet, Elon Musk dice: "Tenemos respiradores de sobra aprobados por la FDA. Los enviaremos a hospitales de todo el mundo dentro de las regiones de entrega de Tesla. El dispositivo y el envío son gratuitos. El único requisito es que los respiradores se necesiten inmediatamente para los pacientes, no que se guarden en un almacén. Por favor, contactad conmigo o con Tesla".

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know.