El increíble enojo viral de un Alcade en Italia por la cuarentena: "¿No les queda ni una neurona o qué?"

La pandemia mundial por coronavirus COVID-19 hizo que diferentes países del mundo extremaran las medidas de prevención con el objetivo de evitar la rápida propagación del virus.

Uno de los países más afectados en las últimas semanas fue Italia, que no tomó la decisión a tiempo de implementar la cuarentena y el ritmo de contagio fue más fuerte respecto a otros países.

Si bien en un principio, la enfermedad azotó con fuerza en la región norte de ese país, en las últimas semanas también comenzó a afectar con fuerza a la zona sur.

En el transcurso de las últimas horas, se hizo viral un video en el que puede observarse Gianfilippo Banchieri, al alcalde de la localidad de Delia, ubicada en Sicilia, considerablemente enojado a partir de la irresponsabilidad de muchos de los habitantes a la hora de implementar las medidas sugeridas.

En el video, se observa a Banchieri muy enojado, con el tono tan particular de los italianos, y frustrado pidiéndole a los 4.000 habitantes del pueblo que, por favor, respeten la cuarentena impuesta para evitar la propagación del virus.

En las imágenes, el alcalde cuestiona el comportamiento de los ciudadanos del pueblo, quienes publican carteles en redes sociales con el mensaje de “todo va a estar bien”.

“¿Cómo va estar todo bien si seguimos saliendo todos los días a hacer las compras?”, se preguntó el alcalde y recuerda que la recomendación es realizar las compras una vez cada 10 días.

En el video también se descargó contra quiénes salen todos los días a comprar cigarrillos y con quiénes cargan sus autos con gasolina cuando en realidad deberían quedarse en sus casas.

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, Italia ya cuenta con 16.523 mil muertos y 132.547 mil personas contagiadas de Covid-19.

La enfermedad ingresó al país por el norte, pero fue desparramándose en todo el país, hasta cubrir la totalidad del territorio.

"Ok, no me meto con su vicio, compran varios y los llevan a casa en lugar de salir. ¿De qué sirve la gasolina si tienes que quedarte en casa?", le preguntó el alcalde en el video a quiénes salen a comprar cigarrillos todos los días o concurren a las estaciones de servicio.

"¿Cómo van a mejorar las cosas si cada día personas piden que vaya el peluquero a sus casas?¿Peluquero a domicilio? ¿Para qué sirve arreglarse el pelo en este momento? Que alguien me lo explique!", agregó

En el video, el funcionario también recuerda que "quedarse en casa, no significa hacer reuniones para 20 o 30 personas...Hoy es obligatorio quedarse en casa. Con el teléfono, con internet, televisión, comida, la PlayStation...y ¿estamos estresados? Estresados nuestros abuelos que iban a la guerra no los que se quedan en la casa", fustigó.