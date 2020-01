El imperdible video del “pochoclero” millonario: le contó sus secretos de inversión a un trader

Las redes sociales cuentan con un poder cada día mayor. Cada día, diferentes contenidos audiovisuales posteados por millones de personas alrededor del planeta consiguen un nivel de viralización impensado años atrás.

En ese contexto, Argentina no es la excepción y diferentes usuarios consiguen mediante publicaciones o videos hacer que miles de personas disfruten al instante contenido de diferente tipo.

En esta ocasión, Ramiro Marra, uno de los traders más reconocido de la actualidad que, además, se autodefine como un YouTuber financiero realizó un curioso video a un pochoclero marplatense “inversor” que le contó el secreto para poseer su propia mini-cadena de puestos callejeros.

El pochoclero, Marcelo Javier Diez, consiguió una gran repercusión gracias a que diferentes medios del país explicaron parte de su historia.

“Yo vine hasta acá (Mar del Plata), me presenté, le dije que soy un instructor financiero y que quería que me contara un poco cómo era su historia”, detalla Marra en el arranque del video.

Díaz se autodefinió como “un emprendedor” o un “creador de trabajo”. “Comencé con el pochoclo. Con el pochoclo compré un carrito con ruedas de bicicleta hace 30 años. Pero hice un montón de otras cosas. Tuve una pequeña fábrica de chupetines, que se los vendo a los kioskos, a los vendedores ambulantes”, detalló.

Pero enseguida, el trabajador -que también fabrica churros- reveló que invierte en la Bolsa. “Me gustan las empresas argentinas. Pero también compro empresas internacionales. Oro, metal, agro, todo lo que es el campo. Todo lo que es la parte de bancos. Supervielle, Banco Macro, Bansud”, agregó.

“Te voy a contar una intimidad: en el año 2003, acá sentado con un señor me empezó a explicar de la Bolsa. Y Banco Macro Bansud, era Bansud, y después se agregó a Banco Macro. En ese momento, yo vendía un paquete de pochoclos a $ 1. Y la acción valía $ 0,33. O sea que me compraba tres acciones y me sobraba 1 centavo. Hoy vendo el paquete de pochoclos en $ 50. ¿Sabés cuánto está la acción? El jueves te digo, porque el viernes no la vi. Esa misma acción costaba $ 284”, destacó.

También desechó el pensamiento erróneo de muchas personas que creen que deben dejar de trabajar si pretenden vivir de la Bolsa.

“El trabajo es escencial. Vos trabajás. La gente se piensa que uno se mete en la Bolsa y tiene que ser millonario. No. En lugar de ir a comprar US$ 100, vas y te comprás 500 acciones de Agrometal, por ejemplo, o 1500 Bold. Y las vas juntando y las vas acumulando”, remarcó.

El “pochoclero” Díaz añadió que el problema es que mucha gente no sabe los movimientos bursátiles que uno puede hacer. “No sólo comprarlas (acciones) y guardarlas. Se pueden comprar, se pueden vender, se pueden lanzar a futuro. Podés hacer un montón de jugadas. Yo te digo porque la miro mucho a la Bolsa. Me encanta, me apasiona”, destacó.

Subrayó que para invertir en la Bolsa se debe ser una “persona optimista”. “Aparte, no podés tener nada. Uno dice: ‘voy a ahorrar $ 5.000 por mes’. Y la gente se te ríe y te dice: ‘vos estás loco’. Y yo ahorro $ 5.000 por mes y tengo un 208 cero kilómetro. Todo llega, solo tenés que saber esperar el momento”.

Además, se ilusionó en poner su empresa de pochoclos en la Bolsa. “En cualquier momento vas a tener ‘Pochoclo en punto’ en el Panel General, y después en el Merval”, deslizó.

“Hay que darle tiempo a las cosas. Poner la semillita y regarla. Y después tenemos el arbolito. Y después tendremos el fruto y la sombra. Hay que saber esperar”, ejemplificó.

Díaz, además de comercializar pochoclos en la calle e invertir en la Bolsa, también es actor y ya prepara su participación en la vigesimo octava obra de su vida. “Vamos a hacer el debut el 8 de febrero, que ya está todo vendido, en la calle España 2031, con un director de primerísima calidad, escritor, Julio Lascano. Es una obra actual, muy divertida. Del minuto 0 al final te matás de risa. El mensaje es que hay que vivir, disfrutar. La vida es una sola. No podemos perder un segundo de la vida. Tenemos vista, caminamos. Tenemos todo. No perdamos un minuto de tiempo”, concluyó.