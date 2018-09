El hombre más rico del mundo tendrá su propia ley

Ser el hombre más rico del mundo no solo implica tener la cuenta bancaria más abultada del planeta, sino también responder por cómo se genera ese patrimonio. Ahora, el senador estadounidense Bernie Sanders disparó contra el fundador de Amazon, Jeff Bezos, al presentar un proyecto de ley hecho a la medida de su gigantesca empresa.

Junto a Ro Khanna, Sanders introdujo el proyecto “Stop Bad Employers by Zeroing Out Subsidies” que se resume en Stop BEZOS y en español significa parar a los malos empleadores al quitar los subsidios.

El proyecto propone imponer un impuesto del 100% sobre las corporaciones con 500 o más empleados igual a la cantidad de dinero que sus empleados reciben en forma de beneficios federales como tickets de comida o subsidios en los alquileres. Esta enfocado en forzar a las grandes empresas a pagarle a sus empleados un sueldo que se corresponda con los costos de vida.

“Creo que es justo decir que los estadounidenses están cansados de tener que subsidiar a algunas de las personas más ricas del país que pagan sueldos tan bajos que a la gente no le alcanza para vivir”, denunció Sanders. El senador también señaló la enorme diferencia entre Jeff Bezos y sus empleados. “Es la persona más rica del mundo y vale algo de US$ 168 mil millones, nada mal. Desde principio de año, su fortuna creció a un ritmo de US$ 260 millones por día, mientras que el señor Bezos continúa pagándole a miles de sus empleados sueldos tan bajos que necesitan de subsidios para sobrevivir”, detalló.

A pesar de que el nombre del proyecto es una referencia al fundador de Amazon, Sanders también indicó que apunta a otros magnates como la familia Walton, dueños de Walmart y con una fortuna que, según el senador, alcanza los US$ 175 mil millones.