El gran activo que usan los argentinos para zafar del cepo ya rinde mejor que los grandes bancos: cómo se compra

Bitcoin sigue superando a las principales acciones bancarias de EE.UU. en lo que va de 2020, a pesar de haber visto una venta masiva a mediados de marzo. Ryan Selkis, fundador del proveedor de datos de análisis de criptomonedas Messari, destacó en su tweet del lunes contrastó las fortunas de Bitcoin y la de los principales bancos estadounidenses. Mientras que las acciones de empresas como Citi, JPMorgan, Bank of America y Wells Fargo siguen en números rojos, Bitcoin ha subido un 37% en lo que va de año.

The "Pomp trade" having an epic year.



“Long bitcoin, short the bankers”



cc: @APompliano pic.twitter.com/YlCSLkT2pf — Ryan Selkis (@twobitidiot) May 18, 2020

Según los datos, Bitcoin superó a JPMorgan en alrededor de un 300% (negativo 37,2%, el mejor rendimiento del lote). Aunque ambos activos cayeron bruscamente a mediados de marzo (Jueves Negro), el precio de Bitcoin sigue recuperándose. Sin embargo, en el caso de las acciones bancarias, el rendimiento de los precios ha sido descendente desde el comienzo del año. Los bancos de EE.UU., como muchos de sus homólogos en las finanzas principales, han sido históricamente anti-cripto. En 2019, Wells Fargo provocó indignación en twitter por negarse a permitir que los clientes compraran criptomonedas.

Wells Fargo es el peor de los cuatro bancos mostrados por Messari. Berkshire Hathaway, propiedad del multimillonario y acérrimo crítico de Bitcoin Warren Buffett, ha estado frenando su participación en el banco. De hecho, un archivo regulatorio emitido por la compañía el viernes mostró una gran reducción de la participación de Berkshire en los principales bancos de EE.UU.

Son muchos los argentinos que están interesados en las criptomonedas para intentar escaparse del peso e incluso para dolarizarse. Las criptomonedas desde hace ya un tiempo son una alternativa viable para acceder a vlaores alternativos al peso y que no están tan fuertemente regulados como la compra de divisa extranjera. Según un reciente estudio del Center for the Governance of Change (CGC) de la IE University, de España, un 79% de los argentinos encuestados estarían dispuestos a adquirir una moneda digital. De acuerdo al trabajo, los ciudadanos de países con menor confianza social en los bancos centrales estarían más dispuestos a acoger nuevas monedas digitales emitidas por instituciones alternativas.

Mirá también Multaron a Google Argentina por incumplir la Ley de Protección de Datos Personales Lo hizo la Agencia de Acceso a la Información Pública, luego que la firma le rechazara a una usuaria el acceso a sus propios datos personales. La respuesta de la empresa.

Al parecer, ni el halving logró hacer merma en los fundamentos de Bitcoin y parece que la criptomoneda se perfila fuerte en el marco de la pandemia de Covid-19.