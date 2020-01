El gráfico sobre Corea del Sur que explica por qué Milei tiene razón: qué muestra

Una imagen en redes se volvió viral al presentar de forma contundente cómo se desarrollaron dos países, con similares puntos de partida, al adoptar uno una economía de libre mercado y el otro un sistema soviético.

Se trata de Corea del Norte y Corea del Sur, dos naciones divididas tras la Guerra de Corea de 1950 con realidades económicas muy distintas. Por una parte, el país del sur es una de las mayores economías con un PIB de US$1,340 billones, mientras que sus vecinos del norte han detenido su desarrollo al ser un país hermético que cuenta con un PIB de US$28.500 millones, que representa 2,1% del surcoreano, según los datos del Banco de Corea (BOK) que desde 1999 hace análisis y proyecciones del PIB de ambos países.

El usuario de Twitter usó la expresión "estruendosa superioridad" en alusión a una charla TED del economista Javier Milei que trataba, precisamente, sobre el mismo tema. Los datos de la gráfica corresponde al sitio Our World In Data. La persona detrás del proyecto es Max Roser, un economista alemán conocido por su investigación sobre las tendencias mundiales de las condiciones de vida y las visualizaciones de estas tendencias. Actualmente es investigador en economía en la Universidad de Oxford.

¿En qué más se diferencian?

Usando las gráficas del mismo sitio, que se nutre de diversas fuentes de información, se pueden encontrar otras similitudes y diferencias. Incluso en comparación con la Argentina.

Por ejemplo, en lo que respecta a ingesta calórica, Corea del Norte se encuentran muy por debajo tanto de su vecino sureño como de nuestro país.

Argentina, con sus altibajos, superó ampliamente a Corea del Norte en PBI per cápita.

Otra comparación complicada para el régimen autoritario de Kim Jong-un es el de la relación entre PBI y empleo (el PIB por persona empleada es el producto interno bruto dividido por el número total de personas empleadas en la economía).

La tecnología parece no haber tenido un gran impacto en las tierras coreanas. La penetración de la telefonía celular es considerablemente más baja que en Argentina y Corea del Sur.

Por último, el gasto de gobierno de Corea del Norte no está acreditado en la página de Our World in Data. Sin embargo, parece no tener relación directa ya que Corea del Sur y Argentina tienen un gasto gubernamental similar.