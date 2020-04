El gráfico que explica de verdad por qué hay que extender la cuarentena: se evitan miles de muertes

Desde el principio del brote de coronavirus en Argentina, el Ministerio de Salud propuso medidas para no saturar la capacidad del sistema sanitario y para aplanar la curva. La cuarentena obligatoria es “la única forma de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez”, según el Ministerio de Salud.

"No estamos posponiendo la tragedia. Lo que estamos tratando de hacer, con cierto éxito, es que haya menos cantidad de gente enferma y menos muertos. Que haya menos casos nos da tiempo”, explica Ginés González García, a través de un programa radial en Radio Con Vos.

Mientras más chata sea la curva, mejor reaccionará el sistema sanitario. El Ministerio insiste en que nos quedemos en nuestra casa: "Hay consenso en que las clases sigan suspendidas, en restringir el acceso al país, que no haya espectáculos masivos", revela Ginés.

La recopilación de datos denotan cómo se está moviendo la curva de contagios en Argentina: la curva muestra los casos analizados por laboratorio por día, desde el 17 de marzo hasta el 21 de abril. Incluye el total (estimativo) de casos positivos analizados y el porcentaje de diagnósticos positivos en nuestro país.

Por otro lado, se muestran los positivos y negativos acumulados junto con los casos analizados por laboratorio.

Los datos fueron recopilados y están basados en los reportes diarios y matutinos del Ministerio de Salud. El comportamiento de la curva muestra por qué el plan de Alberto Fernández y los epidemiólogos funciona.

El ministro Ginés González García se mantiene optimista: “Hay 80 centros internacionales que están trabajando para encontrar la vacuna". Y añade: "La tragedia es mundializada, no se puede evitar. El que dice que acá no va a haber enfermos o muertos macanea".

Adelantó que nos estamos adentrando en una nueva fase de un plan estratégico del cual aclaró que no puede dar detalles: "El lunes entramos en una fase distinta de un plan estratégico, que va a considerar que hay un cuarto de los habitantes del país que no han tenido ningún caso. En el AMBA va a pasar algo distinto, habrá diferencia geográfica respecto a qué pasará con los habitantes. No puedo dar detalles".

Si queremos saber cómo evoluciona la pandemia en cualquier país, lo que tenemos que analizar es "la curva de contagio". ¿Cómo están trabajando los países para aplanar la curva? A medida que el tiempo pasa, la cantidad de personas contagiadas aumenta de manera exponencial.

Uno de los temas más importantes respecto a la aparición del coronavirus es cómo han respondido los gobiernos. La Argentina fue uno de los primeros países en tomar medidas de aislamiento social que pretendían "aplanar" la curva de contagios y evitar el colapso del sistema sanitario. Sin embargo, no todos los países respondieron igual.

Grecia

El país comenzó un proceso de recuperación que terminó apuntalando su preparación para la pandemia. La urgente necesidad de aumentar la capacidad llevó a la requisa de espacios en sanatorios privados, así como a la creación de nuevas camas de unidades de cuidados intensivos en hospitales públicos.

Las autoridades de salud y estatales emitieron pautas y recomendaciones de precaución.

Corea del Sur

El país registró 10 mil casos de COVID-19 y 240 víctimas fatales; y cuando tuvieron "el pico de contagios", registraron 900 pacientes con COVID-19. Corea del Sur se destaca del resto: no cerró su economía y siguió funcionando con normalidad.

Realizaron tests masivos, rastrearon contactos por medio de satélites y aplicaciones móviles y actuaron de manera rápida y eficiente: la OMS instó a copiar las medidas del país surcoreano pero a tener cuidado. Fueron capaces de intervenir rápido antes de que la crisis explote en el país.

Italia

A principios de abril, Italia comenzó a notar el aplanamiento de la curva. Pero las autoridades de salud instan a permanecer alertas. Hace un mes establecieron la cuarentena total y obligatoria y comenzaron a ver los beneficios recién a principios de este mes.

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, dijo que "es imposible predecir cuándo terminará la crisis en Italia". El país lleva confirmados 189 mil casos positivos de COVID-19. La cuarentena fue la medida principal para controlar los contagios.

Según los últimos datos de The New York Times y la Universidad Johns Hopkins, en Italia el número de casos nuevos parece estar estabilizándose, probablemente debido a los estrictos esfuerzos de cierre del país.

Francia

El país fue uno de los más golpeados en Europa por el brote de COVID-19. Para aplanar la cubra, el país sigue hasta el día de hoy en una cuarentena total y en aislamiento obligatorio. Registran hasta hoy 22 mil muertos.

España

En España, los casos de contagio siguen creciendo. Tomaron medidas para frenar el crecimiento exponencial: endurecieron el confinamiento como también establecieron metro y medio o dos metros con el resto de la familia e instan a mantener una higiene escrupulosa personal y la limpieza de superficies en las que se ha podido toser o depositar virus con las gotas que salen al toser o estornudar.

El país ha registrado más de 210 mil casos de COVID-19 y alrededor de 22 mil víctimas fatales.

Alemania

Apenas comenzó la pandemia, Alemania hizo obligatorio los barbijos en el transporte público como primer medida para controlar los contagios. Para aplanar la curva de forma definitiva, todo el país mantiene hasta el día de hoy las restricciones: los turistas no son bienvenidos para evitrar el avance del coronavirus.

El país registró más de 153 mil casos positivos. Tuvieron el punto cúlmine del brote el 10 de abril. Esta semana, las autoridades comenzaron a debatir cuándo abrirán y de qué manera empezarán a flexibilizar la cuarentena porque la curva de contagios llegó a una meceta.