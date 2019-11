El gráfico de los sueldos de Evo que "humillan" a los de Macri: inflación cero y suba de salario

Un economista explicó cuál fue la victoria de Evo que Macri no pudo copiar. Su mensaje se hizo viral en redes sociales.

En las últimas horas el presidente de Bolivia, Evo Morales, sufrió lo que en sus propias palabras fue un "golpe de Estado cívico, político y polícial". El hecho se dió luego de que parte de la oposición y las organizaciones cívicas, la central sindical y las Fuerzas Armadas y de seguridad le reclamaran la dimisión, aún cuando había convocado a nuevas elecciones generales tras el pedido de la OEA, a cargo de una auditoría a los cuestionados comicios del 20 de octubre último.

Alrededor de esta polémica surgió una explicación que rápidamente se viralizó en redes sociales sobre un logró envidiable de la gestión de Morales.

El tuit iba acompañado de un video que muestra cómo fue la evolución del salario mínimo en dólares tanto para la Argentina como para Bolivia.

Según diversas fuentes oficiales y extra oficiales, el boom económico se dió en diversos factores. Por caso, según el Banco Mundial durante la década 2004-2014, la economía boliviana creció a una tasa anual promedio de 4.9% debido a los altos precios de los commodities, la expansión de las exportaciones de gas natural y una política macroeconómica prudente. En consecuencia, la pobreza moderada se redujo del 59% al 39% y el coeficiente de desigualdad de Gini se redujo del 0,60 al 0,47. El PBI del país pasó de US$9,000 millones a US$40,000 millones. El crecimiento económico repercutió en mejores salarios.

Por otro lado, la baja inflación de Bolivia es otro factor que impulsa la revalorización de los salarios frente a la alta inflación argentina. La inflación (precios al consumidor) que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta para cierre del año es del 2%. El desempleo, impulsado por grandes proyectos de infraestructura (en parte enfocados en industrializar el país para no ser una economía fuertemente dependiente del precio de las materias primas de la minería) se mantuvo estable en alrededor del 4%.

Para 2017, Bolivia era 42 por ciento más rico que cuando Morales asumió la presidencia. Fuente: Bloomberg.

Según algunas fuentes, la reciente desaceleración del "milagro socialista" de Morales se debe en parte no a su visión económica sino a las férreras leyes de la macro economía. La caída del precio de los commodities frenó la creciente reserva de divisas en el país. Entre 2014 y 2019, la deuda pública bruta, incluida la deuda del sector público financiero, aumentó del 38% a aproximadamente el 53% del PIB, y el ahorro fiscal en el Banco Central cayó del 24 al 13% del PIB. En el mismo período, las reservas internacionales disminuyeron de US$ 15.1 mil millones (46% del PIB) en 2014 a US$ 8.0 mil millones (20% del PIB) a mediados de 2019.