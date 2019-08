El extraño apoyo de Milei a Alberto Fernández: "Es el único que puede parar esto"

Luego de que se conocieran los resultados de las PASO, que en principio indicaría un triunfo irreversible en octubre de Alberto Fernández y Cristina Fernández. A partir de ahora los pasos que den la Casa Rosada y el Frente de Todos serán clave para moderar el impacto en la City Porteña.

Por ahora, la situación no parece favorable. Bancos privados venden sus dólares a $51 en el premarket, es decir un piso muy elevado que podría acelerar el ritmo alcista.

En este marco, el economista libertario Javier Milei advirtió: "Bonos y acciones se destruyen en el premarket en NY cayendo 20% y el dólar ya supera los $50. Postales de la crisis que se avecina".

Sin embargo, lo que realmente sorprendió fue la frase que siguió: "El único que puede parar esto es Alberto Fernández anunciando un equipo económico sólido. Sin embargo ello conspira contra su objetivo electoral".

"Hay que entender que los mercados son personas de carne y hueso. Frente a un espíritu expropiador que caracterizado al kircherismo, y los comentarios de los economistas que rodean al Frente de Todos es obvio que salgas espantados. Es obvio que se espere un default, dicen que no pagan las Leliqs, que regenocian con el FMI. Así sube la tasa de interés, se descordina el ahorro, la gente del peso y suben los precio. Sube el dólar, que es un activo financiero", explicó en diálogo con este medio Javier Milei.

"La única forma que hay de parar esto es que el virtual presidente o futuro presidente de una señal contundente de qué va a hacer en materia económica. Ese es el punto. Pero eso tiene varias aristas en contra, tenes un problema de incentivos", agregó Milei. El economista se refirió a que Alberto Fernández; si nombra a un equipo económico que no esté en línea con sus votantes, puede generar una merma de cara a las elecciones. El siguiente punto, aclaró Milei, es que "si todo estalla nisiquiera le tiene que echar la culpa a Macri. Hay incentivos para que se prenda fuego todo y le queden todas las culpas. Recibir una economía destrozada y que el rebote genere caudal político".

Por último, Milei recomendó "llenar la heladera y evite tener pesos encima". ¿Qué conviene hacer? Para Milei, lo que viene recomendando desde hace años sin errar: "compren verdes".

Mientras tanto, su compañero de trabajo, el economista Diego Giacomini, también se sumo a la conversación. "Parece que desgraciadamente nuestro análisis ha tenido nuevamente sustancia: el parche Sandleris 2 termina durando menos que el plan Sandleris 1. El dólar salta. El plan siempre fue transitorio".

El "candidato Milei"

Consultado por este medio, Javier Milei se animó a pronosticar quién sería para su opinión el candidato perfecto para enderezar la economía. "El economista en mejores condiciones ya lo tiene Fernández y es Guillermo Nielsen". Milei expresó que "si lo dejan armar el equipo puede salvar este caos".

Nielsen es el mejor candidato para ser ministro de Economía, afirmó Milei, y comentó una anécdota que explica cuál es la razón de su preferencia.

"Esto lo aprendí de De Pablo. Me contó que cuando volvió de Harvard escribió sobre política anti inflacionaria analizando el plan económico de Onganía. Le hizo una entrevista a José María Pastore y le preguntó cuál fue su primer medida como ministro. 'Llame a mi secretaría y le pedí un cuaderno y una lapicera'. No era para escribir el modelo económico sino para listar la gente que necesito para que me ayude", rememora Milei.

El economista libertario comentó a raíz de esto que "el ministro no es el que sabe más sino el que haga la mejor gerencia, el que entienda mejor la lógica de cada función y comunicarselo bien al presidente. Y no hay nadie que tenga esa capacidad como la tiene Nielsen, es un tipo con ojo clínico para saber para qué es bueno cada uno". Para Milei, su mayor logró es la restructuración de la deuda "más compleja de la historia".



La previa de las PASO

El polémico economista mediático Javier Milei disparó con munición de grueso calibre en redes sociales. En medio de las PASO, lanzó varios tuits que apuntaban fuertemente contra la clase política, como ya es habitual en su discurso.

El comentario de Javier Milei generó muchas reacciones (en efecto, logró impactar en casi 4.000 retuits y más de 10.500 Me gusta). Algunas personas se manifestaron en apoyo pero las críticas no estuvieron tan presentes ya que, según explicaron algunos tuiteros que formaron parte del hilo, fueron bloqueados por Milei.

En otro momento, el polémico economista critico duramente desde la misma óptica. A continuación de ese tuit escribió:

El economista afirmó que las elecciones son "una estafa" ya que se fundan en los impuestos que son "un robo de los políticos a la sociedad" específicamente al "fruto de su trabajo".