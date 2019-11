El ex CEO de Flybondi se fue del país "por el populismo y el peronismo" y las redes se llenaron de memes

En tiempos de redes sociales, cualquier discusión, conflicto o pelea consigue rápidamente una propagación y viralización cada días más impactante. En esta ocasión, los protagonistas de la mediática pelea fueron Julian Cook, fundador de la aerolínea low cost FlyBondi, y el Directorio de la empresa.

¿Por qué? Días atrás se filtraron unos duros conceptos que Cook brindó en un grupo cerrado de empresarios en los cuáles criticó con dureza al peronismo y lo definió como “un cáncer que destruye poco a poco” al país. En ese contexto, el fundador de la empresa también aseveró que su deseo era irse de la Argentina.

Sus palabras, y el revuelo posterior que generaron no cayó bien dentro de la empresa y, por tal motivo, no sorprendió que desde la firma le pidieran a Cook que renuncie a su cargo como miembro del Directorio.

“El Directorio de Flybondi solicitó y recibió la renuncia de Julian Cook como director. Flybondi no es una organización política. Nuestra lealtad es con nuestros pasajeros y con poder ofrecer viajes aéreos convenientes, seguros y accesibles para todos los argentinos”, aseguró la línea aérea low cost en un comunicado.

Las palabras de Cook habían sido efectuadas en el ámbito privado, en una de las ramificaciones del chat “Nuestra Voz”, llamado “Empresarios por el Cambio” e integrado por gente de negocios vinculados con el Gobierno de Mauricio Macri.

Hasta hace poco, Cook fue vicepresidente del directorio de Flybondi, pero ya no un rol de conducción u operativo.

Desde la compañía explicaron que Cook dejó de cumplir funciones como CEO a fines de 2018.

“Leí con consternación y decepción las recientes declaraciones personales de Julian Cook hacia las autoridades de gobierno actual y próximo...opiniones individuales y no reflejan a Flybondi o sus accionistas", remarcó Peter Yu, socio gerente de Cartesian Capital Group, el mayor accionista de la firma aérea en un comunicado.

Desde su salida de la empresa, Cook se encontraba al frente de Wow Rent a Car, un negocio de alquiler de autos.

La repercusión en redes

Los usuarios de Twitter, como suele suceder, se encargaron de tomar rápidamente partido tras las declaraciones del fundador de FlyBondi.

Tal fue el nivel de repercusión que un usuario decidió armar una cuenta falsa (fake). “Gracias por el apoyo y las muestras de afecto, me los llevaría a todos a Londres en un avión gigante pero no puedo, sepan que sí me los voy a llevar en mi corazón”, sostiene un tuit de @JulianCook2020, la cuenta fake. La cuenta verdadera del ejecutivo en la red de microblogging es @juliancook_

A continuación, un breve listado con algunas de las opiniones de los usuarios de Twitter respecto a lo sucedido.