El espeluznante video que muestra por qué el Gobierno no quiere dejar que salgas a correr

Dos estudios demuestran que estornudar y la tos llegan a más de dos metros y que la distancia social no sería suficiente.

The New England Journal of Medicine publicó un estudio sobre la física de los estornudos y la tos: el video muestra un estornudo en cámara lenta.

El estudio fue llevado a cabo por Lydia Bourouiba, una científica del MIT y destaca la posibilidad de que el virus puede llegar a más de dos metros: recomendó mantenernos a más de ocho metros de las personas cuando salimos a la vía pública.

La distancia social establecida parecería no ser suficiente. La distancia pautada por la CDC no prevé entonces la distancia real a la que puede llegar un estornudo y la tos.

Según el estudio de la científica del MIT, “las gotas contienen patógenos que pueden llegar de 23 a 27 pies”. Es decir, 8 metros.

Además, una simulación de una persona haciendo ejercicio también demuestra que el virus puede esparcirse a largas distancias.

Fue un estudio llevado a cabo en Bélgica en el que crearon una simulación que muestra una persona haciendo ejercicio en la calle: descubrieron que la persona está expuesta a contagiarse de todos modos y que no es seguro.

“Las gotas que se exhalan mientras corremos son suficientes”, dijo Bert Blocken, un ingeniero civil. El estudio explica que la humedad puede mantener las gotitas en el aire aún más tiempo.

La científica del estudio del estornudo lo explica en su publicación: “Un estornudo humano puede expulsar gotas de líquido y organismos potencialmente infecciosos. La expulsión dura hasta 150 mseg y luego pasa a una nube de turbulencia libre. Las gotas más grandes se depositan rápidamente a una distancia de 1 a 2 m de la persona. Las gotas más pequeñas y de evaporación quedan atrapadas en la nube turbulenta, permanecen suspendidas y, en el transcurso de segundos a unos pocos minutos, pueden recorrer las dimensiones de una habitación y aterrizar hasta 6 a 8 m de distancia”.