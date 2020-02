El error de Ofelia Fernández: dijo una barbaridad sobre la deuda y Adorni "la educó"

La legisladora Ofelia Fernández es la más joven de su cargo en toda la región. Asumió en diciembre de 2019 con tan solo 19 años. La militante kirchnerista está bajo las órdenes de Claudio Ferreño, quien ya fue diputado porteño hace 15 años y fue el elegido por Alberto Fernández para presidir la bancada del Frente de Todos.

Muy activa en Twitter, la política publicó un video sobre la deuda donde discute su posición política. "Discutir la deuda es discutir nuestra vida. Discutir el pasado es defender el futuro. Estos tiempos no serán fáciles para nuestro pueblo, habrá que hacer que sea difícil para los que se la llevaron de arriba. Por el de al lado, por todos", expresó la joven en sus redes sociales. En el video, se la puede ver criticando la toma de deuda macrista y la posterior fuga de capitales. "9 de cada 10 dólares se fueron en la fuga de capitales", afirma Fernández.

Ante la exposición de Ofelia, el economista Manuel Adorni no se guardó nada y la cruzó fuerte. "Estimada Ofelia: la 'fuga de capitales' a la que usted refiere aplicaría también al viaje al exterior que realizó hace poco. Hay US$ 300.000 M fuera del sistema y si por alguna razón no regresan a él, es por falta de confianza y ahí son ustedes plenamente responsables. Saludos", le expresó en la misma red social. El economista se refirió al viaje de Ofelia con su pareja a Madrid, en el marco de una invitación del partido español Podemos.

La polémica siguió y otros economsitas también se sumaron. Ese fue el caso de Iván Carriño, a quien le contestaron con lujo de detalle.

Otros usuarios se dedicaron a criticar con acidez la posición de Ofelia.