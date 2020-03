El empresario argentino que quiere copiar el modelo "Corea del Sur": cuál es su idea y la razón emotiva que lo empujó

Con el avance del coronavirus son varias las personalidades que opinaron al respecto y dieron su visión personal sobre el tema. Una de las que más llamó la atención fue la de Martín Varsavsky. El ex emprendedor argentino, ya radicado en España, explicó cuál es su diágnostico sobre la pandemia y qué es lo que conviene hacer. El empresario habló a través de redes sociales.

El emprendedor argentino comienza afirmando que hoy España es el segundo epicentro del coronavirus, con Italia en primer lugar. "Madrid es el lugar en la peor situación. Concentra la mitad de los 10.000 casos y la mayoría de las muertes del país", explico Varsavksy. El autor también recuerda que el gobierno socialista de España autorizó la marcha del 8 de marzo por el día de la mujer, "que expandió el virus como un incendio".

"Sólo en el día de ayer murieron alrededor de 400 personas en Italia y 200 en España. El gobierno español me pidió que lidere una fuerza de tareas que use medios digitales para batallar la epidemia, incluyendo una app inspirada en el exitoso modelo usado en Corea", afirmó Varsavsky. También menciono, según el mismo afirma a finales de enero de este año, que estaba más preocupado por el coronavirus que por otras amenazas existenciales a la humanidad como la IA general, el cambio climático antropogénico o la guerra nuclear.

"Hay buenas y malas noticias sobre el Covid-19. Las malas son que posiblemente al menos 100.000 personas mueran alrededor del mundo en los próximos 60 días. Morirán en todos los países que no tengan encierro social como los de Italia y España", explico. Por otro lado, como buenas noticias enumeró que "la mayoría de la gente está a salvo y con 'mayoría' me refiero al 95% de la gente. Los niños sobretodo están a salvo, la mayoría no se contagioa y tampoco parece que puedan expandirlo".

Para este empresario, que actualmente se dedica al negocio de la tecnología para fertilización asistada, el mayor peligro son personas de entre 20 y 30, asintómaticas, que pasan la enfermedad a personas de 70 y 80. Los daños, según sus calculos, son altos. "Las muertes por coronavirus son tantas últimamente que es como si cuatro aviones hubieran caído del cielo en las últimnas 4 horas. En otras palabras, el 20% de las muertes en España e Italia fueron en el último día fueron por Covid-19". Sin embargo, el análisis también contempla que; por un lado, el sistema de salud colapsó de pronto por el efecto "simultaneidad" y que la población adulta en esos dos países es más alta: mientras más expectativa de vida haya, más serán los casos fatales.

"Les pido a los españoles que tengan fuerza en el aislamiento. Es la única manera conocida de parar la pandemia. El aislamiento es para el Covid-19 lo que fueron los preservativos para el HIV. Para quienes no residan en España solo puedo decirlos que también se viene su aislamiento", concluyó el empresario. Pero agrego que su prognosis es que "no es el fin del mundo tal y como lo conocemos, pero no será tan insignificamente como muchos creían hace 3 semanas. Posiblemente 100.000 adultos mayores mueran y se pierda un año de productividad económica hasta que se desarrolle una vacuna; como sucedió con el ébola, y la humanidad seguirá adelante".

"Pero los próximos cuatro meses serán bastante feos para las víctimas, sus familias en cuarentena y la economía global", finalizó Varsavsky.