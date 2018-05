El emotivo dibujo de una nena que se volvió viral

No suele haber momentos tan emotivos en Reddit por eso la viralidad de un episodio tomó, enseguida, notoriedad. Se trata de una foto subida por la madre de Yubiry Marcano en la red social que rápidamente tomó masividad. Es que la pequeña, de siete años, dibujó una notebook en cartón porque "quería ver videos de perros en YouTube", su animal preferido. La foto, que tiene al día de hoy más de 1.000 comentarios, fue entendida, en un principio, como un pedido de una nena humilde para tener acceso a una computadora.

Sin embargo, su madre se encargó rápidamente de disipar los rumores, ante las muchas ofertas de extraños de regalarle una nueva. No es que la pequeña Yubiry no tenga una notebook -- "la tiene y la usa para hacer tareas y jugar", aclaró-- sino que su madre no quiere que tenga una relación diaria y de ocio constante con los dispositivos que nos rodean. "Es gracioso cómo las personas asumen que esto es por ser tacaños. No es así. Sí acceso a una laptop pero no me gusta que pierda tiempo viendo videos; incluso, participa de dos clubs de tecnología", aclaró en la misma red social en la que se viralizó la foto de su hija.

La brecha de acceso a la tecnología, sin embargo, es un problema real que afecta a un sector empobrecido de la población mundial. En la Argentina la llamada "grieta digital" --que separa a quienes tienen acceso de los que no-- incide en el desarrollo de los niños. Por caso, uno de cada tres argentinos no está conectado a una red de banda ancha fija y lo que sí no siempre tienen una conexión rápida o accesible en precios. Esto lleva a problemas adicionales en la adultez: según publicó el diario La Nación, al menos 40% de los argentinos que tienen acceso a la web no saben cómo usarla.