El economista Giacomini criticó “la universidad gratuita”, y generó revuelo en las redes

En una publicación, el profesional enfatizó que “nada es gratis” y remarcó que las casas de altos estudios públicas “la pagamos entre todos, inclusive los que no estamos de acuerdo”. ¿Quién lo dijo y cuáles fueron las respuestas más polémicas?

La posibilidad de concurrir a la universidad de forma gratuita es un debate que, de cuando en vez, genera controversia en la Argentina. En esta ocasión, ocurrió luego que un prestigioso economista publicara en su cuenta oficial de Twitter un duro mensaje contra la Universidad de Buenos Aires.

“Garrafal que desde la misma Universidad se desinforme y engañe a la población. Nada es gratis, no existe la universidad gratis”, sostuvo el economista Diego Giacomini desde su cuenta personal en la red de microblogging @GiacoDiego y adjuntó un video promocional realizado por la casa de altos estudios para conmemorar su aniversario número 70.

“(La Universidad) La pagamos entre todos, inclusive los que no estamos de acuerdo, los que no la usan, los que no terminarán y nunca terminaron secundaria y primaria”, añadió Giacomini.

Como era de esperarse, de inmediato, el mensaje generó polémica y diferentes usuarios expresaron su opinión.