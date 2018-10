El duro cruce tuitero por el pañuelo verde entre Ángela Torres y Eduardo Feinmann

Ángela Torres fue la encargada de abrir los Juegos Olímpicos de la Juventud, entonando las estrofas del Himno Nacional Argentino. La interpretación fue bien recibida por los usuarios en las redes, sin embargo, la ovación no fue unánime. Algunos criticaron que la joven cantante entonó las estrofas del himno con un micrófono con un pañuelo verde como símbolo de la lucha por el aborto legal en el país. Entre ellos, quien apuntó contra la también actriz y protagonista de Simona (El Trece) fue el siempre polémico periodista Eduardo Feinmann.

Emotiva si...pero el Himno no se canta con el pañuelo verde abortero. Es una falta de respeto. https://t.co/rQzdpOGOwQ — Eduardo Feinmann (@edufeiok) 7 de octubre de 2018

El periodista respondió a las palabras de su par, Paulo Villouta, expresando que: "Emotiva sí... pero el Himno no se canta con el pañuelo verde abortero. Es una falta de respeto". Por lo que la propia Ángela le respondió a través de esa misma vía: "Vos sos una falta de respeto Feinmann".

La artista mostró el símbolo de la lucha por la ley de interrumpción del embarazo enlazado en su micrófono

No faltaron los mensajes de apoyo para uno y otro lado "Falta de respeto total meter un tema tan delicado en una fiesta a nivel mundial", "No se le ocurrió envolver el micrófono con una pequeña bandera argentina, que nos representa a todos, era más importante su parcialidad", "El Himno es por y para todos los argentinos, la ideología tiene que estar en otro momento", fueron algunas de las críticas que surgieron tras la actuación. Mientras que también recibió tuits de apoyo: "Tanto le molesta que se luche por los derechos de las mujeres señora? Si no le gusta lo que ve tápese los ojos y déjese de joder, la lucha no va a parar por qué a usted no le guste!", fueron algunos de los mensajes.

Ante tanto revuelo, la protagonista de Simona le respondió al periodista con un tuit breve, pero contundente. "Vos sos una falta de respeto Eduardo Feinmann", comentó la estrella del pop en la publicación del conductor.