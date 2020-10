El dólar digital ya mueve u$s 9.000 M y se compra más que nunca: sin cepo ni límite, explota en Argentina

A pesar de la incertidumbre que ha asolado este año a la economía mundial, el 2020 pasará a ser el año de las stablecoins, debido al gran crecimiento del sector digital, con los nuevos avances que están surgiendo en todos los ámbitos. Si bien algunos atribuyen este crecimiento al creciente interés por las finanzas descentralizadas entre los entusiastas de la criptomoneda, otros lo consideran una tendencia alcista que confirma la entrada de moneda fiat en el ecosistema cripto. Desde su nacimiento en 2012 con la propuesta del proyecto Mastercoin como una forma de vincular las criptomonedas a los activos tradicionales para mitigar la volatilidad de los precios, los desarrolladores se han acostumbrado a utilizar el dólar estadounidense como un activo estable.

Actualmente existen más de 50 proyectos en el mundo de monedas respaldadas por activos del mundo real o monedas nacionales como el dólar o euro.

“A diferencia de Bitcoin y el resto de las altcoins, las stablecoins son criptoactivos con valor estable, donde las fluctuaciones de su valor no ocurren frecuentemente. Los más comunes suelen estar coletarizados a monedas fiat (es decir, euro, dólar, etcétera). Asimismo, pueden estar respaldados por otros criptoactivos o, los menos frecuentes, por algoritmos que garantizan el valor estable de la misma. Es así como consiguen en parte su estabilidad”, explica Mariano Craiem, Cofundador y CTO de Satoshitango, uno de los primeros exchanges locales.

Existen varios grupos de criptomonendas. Algunas están vinculadas a criptomonedas, este tipo de moneda estable tiene una base descentralizada. No está relacionado con una moneda fiat o una materia prima, sino que se ancla a otras criptomonedas. Aún hay pocas de este género. Su ejemplo más conocido es el DAI, que está asociada con Ether. Su precio fijo es 1 DAI = 1 US$. Si el valor del DAI supera 1 US$, el algoritmo ofrece incentivos económicos a los usuarios del Ethereum para que lo cambien por DAI (bajando su precio); y de lo contrario, si el valor es inferior a 1 US%, se ofrece incentivos para cambiar DAI por ETH (aumentando el valor).

Otras están respaldadas por commodities. En este caso, la lógica es bastante parecida a las criptos vinculadas al dinero fiat. Una determinada cantidad de cripto tiene la paridad fija a determinada cantidad de un producto como el oro, el cobre o el petróleo. Lo positivo es que su valor no depende de una entidad bancaria, sino que depende del valor de las materias primas, cuyo valor varía según el contexto económico mundial. Una de las más conocidas de este tipo es Petro, la cripto venezolana, vinculada al valor del petróleo.

Finalmente, existen otras no vinculadas a otro activo. Las llamadas seigniorage, su mecanismo es bastante parecido al de los bancos centrales de cada país. Se establece un valor fijo (por ejemplo: 1 criptomoneda = 1 dólar); si el valor se aleja del precio establecido, la empresa propietaria de la moneda emite o compra los tokens en circulación, de forma que vuelva al precio originalmente pautado. Un ejemplo es NuBits (USNBT), cuyo algoritmo regula su valor.

Augmint

Es una stablecoin colaterizada en moneda fiat, específicamente, euros. La valoración es 1 a 1.

DAI

Es la criptomoneda que tiene paridad 1 a 1 con el dólar, es descentralizada y respecto a la governanza de la organización MakerDAO.

Digix

Una stablecoin pareada con el oro. Está programada sobre ethereum y un Digix corresponde a un gramo de oro.

EOSDT

Está basada en tecnología EOS y permite el desarrollo de dAPPs.

Gemini Dolar

Al igual que DAI, es una criptomoneda con valor tendiente a 1 dólar. No es descentralizada.

TrueUSD

Otra criptomoneda atada al valor del dólar con relación 1 a 1.

USD Coin

Se trata de un token ERC-20 en Ethereum que está pareado con el dólar.

WBTC

Una stable coin colaterizada con Bitcoin.

“Las criptomonedas se gestaron como una tecnología y por su grado de avance, innovación y relevancia pueden considerarse un hito en nuestra historia así como lo fue descubrimiento de la electricidad o la aparición de internet. Cada criptomoneda con sus particularidades trae enormes ventajas y beneficios y a partir de ello nos plantean nuevas alternativas, soluciones y desafíos en la era digital”, concluyó el CTO de Satoshitango.

El aumento registrado en la oferta general de stablecoins dejo confundidos a muchos observadores del mercado. Si nos guiamos por los análisis de Coin Metrics, el 20 de abril fue la primera vez que el número de stablecoins en circulación superó los 9,000 millones de dólares, según informa Cointelegraph. Algunos analistas sostienen que el aumento de la oferta de stablecoins es una señal alcista, ya que la gente cubre sus posiciones. Otros creen que es una señal bajista de la gente que está saliendo del espacio cripto. Con el aumento de la volatilidad, más desarrolladores estarán atentos a los desarrollos que se produzcan entre las stablecoins para crear innovaciones financieras que mitiguen la volatilidad. La pregunta ahora es si las stablecoins como Tether eclipsarán la utilidad de Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas como protocolos de pago transfronterizos, así como las monedas fiat a las que están vinculadas.