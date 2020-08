El dólar digital le "come la cancha" al dólar blue: de cuánto es la brecha ahora

El Bitcoin o "dólar digital" sigue abriendo su paso a marcha firme sobre las finanzas argentinas.

Fuente: CryptoMarket

Como se puede ver en la tabla el bitcoin cotiza actualmente en los US$11.800 lo cual implica una variación positiva de casi el 2% respecto a su precio de cierre de la semana anterior cotizado en los US$11.600. Actualmente, la capitalización de mercado asciende a los US$369.500 M de los cuales bitcoin representa unos US$217.700 M, que representa casi el 59%. Respecto a la capitalización de ruedas anteriores la misma ascendía a US$ 360.100 M lo cual presenta un aumento de casi el 3%. Por otro lado, el volumen negociado de bitcoin en las últimas 24 horas asciende a US$ 20.800 M lo que representa poco más del 25% del volumen total transaccionado en el mercado de criptomonedas el cual asciende a US$84.000 M en las últimas 24hrs. El mismo ha disminuido un 21% respecto a ruedas anteriores en donde se negociaron US$ 106.300.

Fuente: CoinMarketCap.com

Actualmente, Bitcoin cotiza en promedio en $ 1.564.097,49 con una variación negativa del -3.46% en las últimas 24hs.

Fuente: CoinMarketCap

Entre los distintos tipos de dólares cotizantes en el mercado vemos al dólar bitcoin en casi $134,75 por debajo del blue llegando a los $138 y de los $135 del CCL.