El "dólar bitcoin" y el dólar liqui a la baja: por qué cambió el rumbo y qué conviene hacer ahora

El anuncio de la semana pasada de que el gigante de los pagos PayPal soportaría Bitcoin y tres altcoins a partir del 2021 sigue teniendo un impacto en la acción de los precios. Cuando la noticia llegó la semana pasada, Bitcoin subió abruptamente más allá de los US$ 12,500 para alcanzar máximos de US$ 13,200, llegando posteriormente a los US$ 13,370 durante el fin de semana. Con US$ 13,070, Bitcoin selló el domingo su segundo mayor cierre semanal desde enero de 2018 y el sexto mayor de su historia.

Mientras tanto, hoy, el mercado cripto que continúa con una tendencia alcista marcada pero con un mercado local en pesos que ajustó a la baja dado que el peso se apreció frente al dólar lo cual vio reflejado también un dólar bitcon y una cotizacion en pesos de los criptoactivos a la baja.

En este momennto, Bitcoin cotiza a US$ 13.600 lo cual implica una variación alcista de casi el 4% respecto a su precio de cierre del día anterior cotizado en los US$13.100. Mientras tanto, su capitalización de mercado asciende a los US$ 405.800 M de los cuales Bitcoin representa unos USD252.000 M, que representa poco más del 62%. Respecto a la capitalización de ruedas anteriores la misma ascendía a US$ 397.000 M lo cual presenta un aumento mayor al 2%. Además, la criptomoneda más importante afianza su liderazgo: el volumen negociado de bitcoin en las últimas 24 horas asciende a US$ 31.900 M lo que representa poco más del 32% del volumen total transaccionado en el mercado de criptomonedas.