El dibujo de Disney que explicaba hace 60 años por qué la emisión y la inflación son “el veneno” argentino: es viral

La emisión monetaria es la única opción de financiamiento frente a los efectos económicos de la pandemia. El Gobierno utiliza la emisión de dinero para llevar a cabo medidas de apoyo a los sectores más afectados por las restricciones. Como ejemplo de lo que podría pasar en Argentina cuando termine el aislamiento obligatorio, se comenzó a difundir un capítulo de Disney del Pato Donald en el que se explica el fenómeno de la inflación. El video lo publicó el canal Radio Libertaria y tuvo más de 137 mil reproducciones.

Los pequeños le piden al tío Donald que les aumente la mesada pero él les recomienda buscarse un trabajo de medio tiempo. Cuando ganan su primer dólar, los niños consiguen una máquina “duplicadora” de billetes y comienzan a duplicar su dinero. Comienzan a inyectar ese dinero “duplicado” al consumo comprando helado. Cuando le dicen a su tío lo que hicieron este responde: “Si todo el mundo lo tiene (dinero) los precios se dispararán. Todos tendrán más y más dinero y se convertirá en un caos”. El video muestra como un diario pasa a costar 200 dólares y todo aumenta exponencialmente. “No existe tal cosa como el dinero fácil. No hay satisfacción más grande que el dinero bien ganado”, concluye el tío Donald en el episodio.

Emisión en la Argentina

En lo que va del año el Banco Central emitió alrededor de $1.8 billones. Los analistas aseguran que la economía caerá un 12% en 2020. Durante el segundo trimestre del año, prevén que el PIB caería 16,5% sin estacionalidad con relación al primer trimestre. Se espera un mayor déficit fiscal este año pero también una menor inflación: un mayor déficit fiscal por el incremento de los subsidios al sector privado y a los sectores más desprotegidos de la sociedad, congelaron tarifas de energía y por tanto el ingreso del Estado cayó. En el corto plazo, la emisión no generará inflación debido a la caída del consumo por la cuarentena. No significa que en algún momento la inflación no vaya a escalar.

En Argentina, el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, explicó que la estrategia del Gobierno es “inyectar dinero y crédito para sostener la demanda”. Argentina ya estaba en recesión antes de que los efectos de la pandemia profundizaran la crisis económica: “Sobre la situación recesiva que ya tenía Argentina ya le estábamos buscando salida. Se agregó este nuevo componente”, subrayó Pesce.

Pesce espera que “la emisión sea convalidad con sostenimiento del producto y el crédito que genera, que al final del camino termina en mano de las empresas que venden comida o lo que fuera a las personas que están en cuarentena”. La primera semana de julio, el INDEC reportó una caída del 26,4% en el mes de abril.

“La única forma de financiar ese aumento de gasto público es con emisión monetaria. Estamos en una situación de emergencia. Hay que invertir en salud en muchas cosas y hay que compensar a la gente que no está pudiendo trabajar. Eso se está haciendo con el esfuerzo del presupuesto público. Y en este contexto el único mecanismo que se tiene para financiarse es solamente la emisión monetaria”, admitió el titular del BCRA.