El curso que se hace en dos meses y abre la puerta para trabajar en Suiza y en EE.UU.: acá los sueldos son de $ 150.000

Durante la pandemia se volvieron aún más buscados los puestos de tecnología. Dada la presión para apurar los procesos digitales, las empresas cada vez más necesitan perfiles técnicos que permitan generar una infraestructura correcta para ventas por e-commerce y atención a distancia, entre otras cuestiones necesarias para la "nueva normalidad" generada por la pandemia.

En este contexto, surgieron capacitaciones online de programación para aprender desde casa. Todos los principiantes se preguntan por dónde empezar ya que se trata de un universo muy grande: el lenguaje de programación Python es el preferido por su simplicidad seguido por R y Java mientras que idiomas como ReactJs y NodeJs tomaron fuerza en la industria en el último tiempo. Sin embargo, no hay un lenguaje de programación que pueda utilizarse para todos los casos. La mayoría de los cursos que surgieron durante la pandemia se enfocaron en Python y en Java.

“Python es utilizado en una gran variedad de ámbitos, desde el desarrollo web a devops, pero ha sido el aumento de su uso aplicado en machine learning y data science, lo que ha acelerado su rápido crecimiento”, afirma Javier Minsky, CEO de Virtualmind, una desarrolladora de software que recientemente se alió con la ONG Python Argentina que se dedica a promocionar este lenguaje en el país.

Los cursos más recomendados por los expertos en programación

Python tiene conceptos claves como variables, estructuras y operadores que son bastante fáciles a comparación de otros lenguajes como Java. En las primeras unidades del curso se aprenderá OOP (programación orientada a objetos), expresiones comunes en Python, estructuras y funciones. Es clave hacer hincapié en entender correctamente OOP ya que es la base de muchas aplicaciones complejas. Análisis de datos, Django, Flask y automatización son algunos de los tópicos tratados en los cursos. Según el sitio de sueldos Glassdoor, un desarrollador Python gana entre $42 mil y $158 mil al mes.

Otros skills que están gozando de altos salarios son la ciencia de datos: esta engloba matemática, conocimientos en computación, estadísticas y experiencia en el campo. Se necesita conocimiento en lenguaje de programación R para aplicarlo en estadísticas y probabilística. Python para programar redes neuronales y machine learning. Para visualizar datos se recomienda interiorizarse en SAS y SAP. Lo esencial que un Data Scientist debe tener es conocimiento en SQL y bases de datos ya que el 90% del trabajo es depurar datos. Un científico de datos gana en promedio $101 mil al mes en Argentina.

Al combinar la inteligencia humana y artificial, surgen ideas inteligentes que podrían dar a las empresas una ventaja en el mercado. La IA tiene como objetivo “ayudar” a las computadoras a entender e interactuar con las personas de manera más natural utilizando modelos machine learning.

The Complete Python Masterclass: Learn Python From Scratch

Este curso de Udemy recoge más de 5 mil calificaciones positivas y 18 mil estudiantes. Está rebajado en un 91% y cuesta US$ 13,99. Los cursos cuestan en dólares pero por ser contenido educativo no pagan el nuevo impuesto del 35%. La adquisición de cursos a través de plataformas educativas y software con fines educativos está excluida. Los pagos mensuales en plataformas como Coursera, Khan Academy, edX no se verán alcanzados. Se puede ver el curso en este link.

CS50's Web Programming with Python and JavaScript

El curso de la Universidad de Harvard recopila conocimientos básicos de Python, GitHub y JavaScript. Es gratis y entregan un certificado. En el caso de entregar los trabajos se puede acceder a un certificado pago de la Universidad de Harvard. Los contenidos de JavaScript de este curso están desactualizados. Los contenidos de Python y GitHub sí están actualizados y son completos. Se puede acceder en este link.

Python Programming Essentials

La plataforma Coursera ofrece un curso gratuito para aquellos con poco o nada de conocimiento en Python. Más de 58 mil personas se inscribieron. La capacitación también enseña a utilizar repertorios GitHub. Se puede encontrar en este link. Luego de terminarlo, muchos usuarios siguieron con el curso de introducción a scripts en Python. También es gratuito y está disponible acá.

El lenguaje debe instalarse en la computadora junto a librerías y paquetes propios del lenguaje que ayudan a los desarrolladores a mejorar su código y sus aplicaciones. Hay casi 200 mil paquetes y más de 130 mil librerías de Python. Estos están orientados al machine learning y visualización de datos.

Los cursos enseñan cómo instalar y cómo utilizar estos ‘ficheros’ dentro del código. La mayoría de los expertos recomiendan descargar el entorno PyCharm para desarrollar y aprender a programar. La plataforma está hecha específicamente para Python y fue desarrollada por la compañía de desarrollo de software JetBrains.

Consejos a seguir si comenzaste un curso de programación en cuarentena

Tener paciencia. Lleva un tiempo unir todos los conceptos y contenidos.

Armar pequeños proyectos.

La frustración es parte del proceso.