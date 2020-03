El cómico video del abuelo italiano que quiere "violar la cuarentena" para tomarse un café

En tiempos de cuarentena muchas personas aprovechan cualquier oportunidad para generar un momento divertido y de distensión.

En este contexto, el pasado lunes, la cuenta de Twitter Growing Up Italian publicó un insólito y tierno video de un señor mayor dispuesto a salir a la calle. "Estoy harto, me voy a tomar un café" , dice el hombre mientras se pone un abrigo. Desde el interior de la casa se escucha una voz femenina que le contesta "no podés salir". El señor mayor abre la puerta de entrada decidido a partir mientras la mujer comenta "bah, no importa, total está todo cerrado".

El remate de la escena sucede cuando el hombre camina tres pasos y se para en la ventana de su propia cocina para preguntarle a la mujer: "Disculpe, ¿está abierto el bar? ¿puedo tomar un café?". Cabe recordar que el caso de Italia es uno de los peores a nivel global. Hasta el día de hoy 26 de Marzo, se reportaron en Italia 74386 casos de infectados, 7503 de muertos y 9362 de recuperados. Estas cifras son difundidas diariamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Italia se encuentra en el puesto 2 de países con mayor cantidad de infectados. La lista de los primeros diez se compone de la siguiente manera: China 81661, Italia 74386, Estados Unidos 68364, España 49515, Alemania 41255, Irán 27017, Francia 25600, Suiza 10909, Reino Unido 9640, Corea del Sur 9241.