El chino comunista más rico del mundo lanzó su propia fintech: ya tiene 500 millones de clientes

Jack Ma, el fundador de Alibaba y CEO de la empresa durante casi dos décadas, impulsó la salida a la Bolsa de una fintech llamada Ant Group. La empresa tiene más de 500 millones de clientes e hizo una salida doble simultáneamente en los mercados de Hong Kong y Shanghai.

Ant Group es un titán tecnológico que brinda una billetera digital para pagos en todo el territorio chino. Se posiciona como uno de los líderes dentro del mercado de la industria de pagos digitales en China. China se está convirtiendo en una ciudad que no utiliza efectivo y la compañía acompaña el ecosistema de cambios: aplicaciones de pago, servicios de pago backend y pagos 100% digitales son algunos de los productos que ofrece Ant Group.

La cotización en bolsa de Ant Group supera los US$ 200 millones y tiene a la cabeza a Jack Ma, uno de los hombres de negocios más respetados. La empresa china estima que podrían recaudar más de US$ 30 mil millones. Muchos expertos se vieron sorprendidos con la decisión de lanzar Ant Group a mercados como Hong Kong y Shanghai y no a Nueva York: el ex-Alibaba marcó un “equilibro del poder financiero”. Jack Ma posee el 33% de las acciones en Ant Group y está en una posición “de control” dentro de la compañía de pagos digitales de China.

"Las medidas innovadoras implementadas por el mercado STAR y la Bolsa de Hong Kong han abierto las puertas para que los inversores globales accedan a empresas tecnológicas punteras de las economías más dinámicas del mundo y para que esas compañías tengan un mayor acceso a los mercados de capitales", anunció Eric Jing, presidente ejecutivo de Ant Group.

Hong Kong y Shanghai son considerados como mercados innovadores para las empresas. La Bolsa de Shangai es conocida como el “NASDAQ chino”. Con esta decisión, Jack Ma y el presidente ejecutivo de Ant Group esperan atraer inversores internacionales.

Los fondos estatales de Singapur GIC y Temasek, Carlyle, la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá participaron en las primeras rondas de financiación de Ant y son algunos de los inversionistas extranjeros que poseen acciones de la compañía.

Ant Group sale a cotizar en la Bolsa para “acelerar su objetivo de digitalizar el sector servicios de China e impulsar la demanda doméstica, así como posicionar la empresa de cara al desarrollo de mercados globales junto a sus socios y expandir las inversiones en tecnología e innovación". La competencia de la fintech de pagos Ant Group es Tencent Holding. Esta última, nuclea “WeChat” y está ganando presencia en métodos de pago, juegos y comercio electrónico. Tencent salió a la Bolsa de EE.UU. antes que a la de Hong Kong.

Quién es Jack Ma, el millonario más codiciado

Jack Ma es una de las personas que consiguió modificar su destino. En su cumpleaños número 55, el hombre más rico de China se jubilaba de Alibaba, el gigante de e-commerce que creó luego de ser un simple profesor de inglés que ganaba apenas 12 dólares por mes. Como todos los pasos de su vida, su retiro no ocurrió de un día para el otro. Al contrario. Fue una decisión pensada, planificada, y anunciada con tanta anticipación –hace exactamente un año- que cada ejecutivo de la firma conoce exactamente qué medidas implementar de ahora en más para que el imperio Alibaba Group Holding Ltd no pase sobresalto alguno.

Alibaba.com nació en 1999 pero, con el correr de los años, amplió su dominio a través de otras plataformas de comercio electrónico como Tmail y Taobao. A diferencia de Amazon, Alibaba no posee inventario ni participa en logística como almacenamiento, envío o abastecimiento. La firma consigue ganancias al recibir una comisión por cada transacción y por cobrar tarifas de suscripción a vendedores. La firma también es propietaria del sitio web 1688.com, Juhuasuan, Alipay, Alibaba Cloud Computing, Laiwang, Aliwangwang, Sina Weibo, y YouKu.

Su unidad de negocios financieros, Ant Financial -hoy Ant Group- ya vale US$ 200.000 M, casi el doble que Goldman Sachs, valuada en US$ 88.000 M, según informó el Wall Street Journal. Además, Alibaba participa del negocio cinematográfico, posee un fondo común de inversión y hasta un equipo de fútbol, el Evergrande Taobao.