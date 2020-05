El cepo “ultra hard” destruyó este negocio millonario: el miedo y la bronca del mercado por “lo que se viene” con los dólares

Durante el fin de semana el Banco Central (BCRA) emitió una circular en la que se establece nuevas reglas para poder acceder al mercado cambiario y así dolarizarse. Lo que busca la entidad que dirige Miguel Ángel Pesce es evitar la doble vía de que los inversores compren dólares en el mercado único de cambios (MULC) y, al mismo tiempo, en el mercado de capitales vía dólar MEP o dólar contado con liquidación, según informó El Cronista. Es decir que no se podrán "mezclar" los mercados de compra de divisas. En concreto, ya no se podrá acceder a los u$s 200 que permite comprar el BCRA y al mismo tiempo comprar en el mercado de capitales de manera libremente.

Aquel ahorrista que quiera comprar el cupo de u$s 200 solo lo podrá hacer si en los últimos 30 días no se dolarizó por otras vías. En la misma línea, aquella persona que haya transferido títulos al exterior en el último mes no podrá acceder al dólar solidario y deberá esperar 30 días corridos para poder comprar dólares en el MULC. Mientras que quien transfirió al exterior, pero no compró dólar solidario y solo operó en el mercado de capitales vía dólar MEP y CCL, aun podrá seguir comprando dólar en este ultimo mercado.

De la misma forma que sucedió con el recrudecimiento del cepo en 2019, luego de que el gobierno en ejercicio de Maurio Macri anunciará el recrudecimiento del control cambiario con un nuevo "cepo" a la compra de dólares, muchas empresas que vendían divisas se vieron acorraladas por la nueva regulación. Las llamadas empresas del "dólar barato" (se trataba de compañías que ofrecían el servicio de compra y venta de divisas aprovechando la posibilidad de cortar costos a través de la tecnología y mejorar el precio del mercado achichando el spread). Por caso, algunas empresas facilitan la compra venta de divisa casi a modo P2P (peer-to-peer) por lo que no había varias cotizaciones sino solo las que congeniaran las partes interesadas. Otras empresas prescindian de los intermediarios bancarios clásicos y permitían así mejorar el precio. Sin embargo, con esa nueva reglamentación el negocio para los que vendían "dólar barato" se terminó. Empresas como Buen Dólar y Dólar libre explicaron a infotechnology en aquel momento como la regulación hizo imposible el negocio.

En este sentido, el contexto para ser similar pero en las empresas de tecnología financiera que vendían los diferentes tipos de dólares para ahorro.

"A nosotros nos pegó directamente. Se tiró abajo el negocio para muchos que vendían dólares. Estamos esperando a ver cómo afecta al dólar MEP, pero estamos a la expectativa. Día a día hay nuevas regulaciones y hay que adaptarse", explican fuentes del sector broker local, que vendían diferentes tipos de dólares en casas de cambio digitales. "Están cerrando la canilla y generan más incertidumbre", agregaron. La medida también impacto en las fintech.

"Si bien Quiena no tiene servicios de venta de dólares per se, pero si existe la compra de tíulos locales que se transfieren al exterior y son en dólares. Basicamente uno puede decir que el cliente en la practica podia hacerse de dólares. No somos casa de cambio y no vendemos dolares pero si podian hacerlo con instrumentos en la Bolsa. Esta restricción ya la veíamos venir, nos parecía lógico llegar a este punto", explica Nicolás Galazar, CEO de la fintech Quiena. "Es un problema en el sentido de que tenemos que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo a hacerle cambio a los sitemas para la nueva normativa, es un reto adaptarse con cada resolución nueva. Por lo pronto no nos afecta demasiado. No estamos alcanzados per se, sino que son los bancos y las entidades financieras", explicó.

En relación a su negocio, el empresario explicó que "si los clientes van a operar con títulos que se liquidan en moneda extranjera tenemos que ver que no hayan cobrado dólares para que estemos seguros que los clientes se manejan dentro de la normativa. Nos afecta en un sentido logístico. Habrá clientes que no podrán operar con estos títulos locales que cotizan en dólares si es que compraron en el último mes pero a medida que los clientes se acostumbren se irán normalizando las cosas"

"Es difícil predecir que va a pasar, pero creemos que van a seguir intentando lograr los objetivos del BCRA mediante resoluciones pero a título personal no creo que sea lo adecuado, se está causando miedo y volatilidad. Son muchas resoluciones segidas. Pero se entiende por el contexto complicado que hay en el mundo", reflexionó Galarza.

"Lo que les paso a los brokers online y las fintech tiene que ver con los rápidos cambios en las reglas de juego que hay en Argentina. El gobierno anterior tenía una visión sobre el dólar totalmente distinta a la que tiene este gobierno. El gobierno anterior pensaba que el dólar tenía que ser un bien que se consigue fácilmente y hasta hubo proyectos para vender dólares en supermercados o PagosFácil. Eso se vio en el mercado online, donde se conseguían dólares online fácil", contextualizó Nicolás Litvinoff, director de estudinero.org.

"Muchos broker armaron un negocio en base a eso para que la gente acceda a dólares online, por ejemplo desde Homebanking. Se compraban ahí y se pasaban a cajas de ahorro de bancos, a un precio mejor que el de los bancos. Pero luego de eso vino una corrida bancaria y se restringió el negocio. Con estas normativas queda casi eliminado. El potencial negocio de broker y fintech virtualmente desarece de un día para otro", analiza el especialista.

Sin embargo, Litvinoff reconoce que "hay que tener en cuenta que las inversiones son bajas y tampoco es una pérdida muy importante. Algunos seguirán aprovechando las bases de datos para vender otros productos como dólar bolsa".

"El gobierno está intentando limitar el acceso al dólar, es estratégico, es un bien escaso que solo tiene que ser de demanda muy acotada y utilizarse para el pago de importaciones o pago de deuda. Tiene un sentido desde la política económica del gobierno", concluye el especialista.

MC MATIAS NAHUEL CASTRO