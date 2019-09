El capitulo de How I Met Your Mother que predijo la crisis argentina: qué dice

Así como los monólogos de Tato Bores parecen nunca perder actualidad, un posteo de Twitter se viralizó en el transcurso de las últimas horas por la aparición de un breve video de una popular serie estadounidense que anticipó la crisis argentina hace más de diez años.

En esta ocasión, se trata de un episodio de la serie “How I met your mother” (Cómo conocí a tu madre), que estuvo en pantalla desde 2005 hasta 2014, en el cuál una pareja de enamorados llega a un acuerdo para visitar a la Argentina.

El usuario @julianyosovitch fue el encargado de postear parte del episodio.

Sin embargo, cuando el personaje se reúne con un amigo –interpretado por Neil Patrick Harris- le advierte algunos de los problemas estructurales que arrastra el país.

“Ok, lo haremos. Nos iremos a la Argentina”, le asegura una joven enamorada a su pareja antes de besarlo.

Sin embargo, de forma inmediata el amigo del personaje–Patrick Harris- lo alarma sobre cómo funcionan las cosas en el país: “Es imposible! Nadie va a la Argentina! El peso argentino ha bajado dos tercios en los últimos cinco años…el gobierno no acepta reformas del mercados libres…y los ferrocarriles son un caos desde que quebró…Ferrocarriles Argentinos…Estuve con una argentina en un intercambio estudiantil…en las afueras del estadio de los Yankees. Era muy simpática", explica el personaje.

How I Met Your Mother es una serie que cuenta la historia sobre cómo Ted Mosby (Josh Radnor) conoció a The Mother.

Como era de esperarse, varios usuarios se refirieron a la curiosa publicación.