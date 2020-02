El cabezón Ruggieri explotó contra el populismo y los políticos: "Son socialistas con la plata de otro"

El ex futbolista Oscar Ruggieri es bien conocido por sus ocurrencias, sus chistes subidos de tono y sus inolvidables anécdotas del mundo futbolístico. Sin embargo, esta vez “El Cabezón” fue noticia por sus opiniones políticas y su fuerte crítica a las ideas que pregonan algunos de los representantes de la Argentina.

“Me voy a meter mucho este año con los temas sociales y políticos”, anticipó Ruggeri en su rol de panelista del programa 90 minutos de Fox Sports. Luego, continuó con vehemencia: “Basta del populista que dice ‘Soy popular, soy socialista’ con la plata del otro, con la plata de los demás”.

“Dicen los pobres, los pobres, los pobres, pero desde que tengo uso de razón que pasan y pasan, y los pobres siempre están. Desgraciadamente no los ayudamos, en nada”, reflexionó. Sin embargo, el campeón del mundo con la selección argentina en México 1986 ha expresado en varias ocasiones que no le interesa meterse en política

RUGGERI: "NO ME GUSTARÍA SER CANDIDATO EN LA POLÍTICA, PREFIERO ESTAR AFUERA"#90MinutosFOX - El Cabezón y su particular mirada.



