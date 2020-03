El arma secreta de Galperín para que Mercado Libre ya valga 13 veces más que YPF: que vio desde el exilio

En un momento complicado para MercadoLibre, cuando Marcos Galperín anunció que renunciaba a la presidencia de la filial local de Mercado Libre, la compañía tiene buenos resultados en sus negocios. El empresario argentino está ahora viviendo en Uruguay aunque el domicilio fiscal sigue siendo su país natal. La contracara de su vida personal es el resultado de su compañía: hoy MercadoLibre vale 13 veces más que YPF.

El sitio fundado por Marcos Galperín vivió tiempos de bonanza años atrás: luego de presentar su balance de 2017, alcanzó un increíble valor de mercado de US$ 17.130 millones, más que el doble que la petrolera estatal YPF, según el precio de sus acciones en el NYSE, una de las bolsas bursátiles de New York. Su acción alcanza por estos días picos históricos muy cercanos a los US$ 390.

El economista Alan Riedmaier, por su parte, destacadó el crecimiento de la empresa privada frente a la estatal que en ese entonces duplicó en valor de búrsatil. Riedmaier destacó que la empresa de Galperin "crea riqueza y empleo" mientras que YPF lo "destruye".

Los últimos datos que se consiguen sobre la compañía, muestra que MeLi hoy vale US$ 26.000 millones luego de haber tocado un pico histórico de US$ 36.000 millonesn durante 2019. Es decir que MercadoLibre multiplicó varias veces su valor de mercado frente a la empresa petrólera estatal.

Cabe recordar, sin embargo, que el unicornio argentino terminó 2019 con pérdidas por u$s 172 millones, casi el quíntuple de lo que había perdido en 2018. Si bien Argentina sigue siendo su hub de innovación y desarrollo la empresa ve varios problemas a futuro para el desrroloo de su negocio en su tierra natal.

Las últimas innovaciones de MercadoLibre están enfocadas en la logística de última milla y las entregas en tiempo real. Por otro lado, la estrategia de fidelización es lo que permite generar más revenue para la empresa. El programa se llama "Mercado Puntos" y ofrece de entrada el beneficio de envíos gratuitos para aquellos compradores que gasten más de $ 1.400. Si gastan menos, pero son activos en la plataforma, también podrán acceder al descuento. Y pronto sumarán más beneficios, como devoluciones de productos sin costos y acceso a rebajas diferenciadas, según el posicionamiento de cada usuario.