El argentino que más sabe de pandemias adelantó cuándo llega la vacuna para el coronavirus al país

Maximiliano Wilda, virológo del CONICET afirma que la vacuna contra el coronavirus estará lista en un año: "El año que viene, vamos a tener la vacuna", dijo.

“Todo virus es una entidad muy particular que no funciona si no está dentro de un organismo vivo, una célula viva. Y es lógico que si yo aíslo, no puede propagarse", expuso el virólogo en A24. Trabaja en el campo de sanidad animal y enfermedades infecciosas bacterianas y biotecnología. Es virólogo y bioquímico.

"En China, el 80% de los que fallecieron eran hombres mayores de 65 años con EPOC, como enfermedad preexistente", afirmó. "El virus en sí no mata, mata por complicaciones respiratorias", agregó.

"La muerte no ocurre por el virus en sí, sino por complicaciones accesorias a una enfermedad de base", aclaró. Pidió que los adultos mayores se mantengan en alerta ante cualquier enfermedad viral porque son “una franja de riesgo”. Maximiliano Wilda está de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno. Argentina registra hasta el momento 97 casos de coronavirus y tres víctimas fatales.

El virólogo del CONICET explicó que existen “un 80% de personas que resuelven esta enfermedad sin complicaciones, un 15% con sintomatología severa y un 5% con complicaciones, y esas complicaciones tienen que ver con enfermedades de base o patologías preexistentes".