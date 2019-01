El argentino que ganó contratos con Philips y Nissan gracias a su barba

Es uno de los "Influencers" de Instagram del momento. En su foro íntimo es Alejandro, pero para su multitudinaria audiencia es @UnPapaConBarba. Consigue el auspicio de marcas pero asegura que aún no alcanzar para viivr.

No hay manuales para la paternidad. A lo sumo, como gesto informal, sobrevive el peso atávico de cierta oralidad imprecisa. Por eso, a causa de un pequeño problema médico durante el primer embarazo de su compañera, Alejandro Castagnolo (36 ), que recibe el alias de “Un Papá con Barba”, advirtió que no había información escrita para hombres jóvenes que estaban por ser padres. Ahí, ni Google te saca de los nervios y las macanas. Entonces, fue aquella carencia la que lo empujó a tomar cartas en el asunto: la transferencia de data sobre la liturgia paterna ahora es diaria, canchera y digital. “Me pareció interesante contar este hermoso y desafiante proceso de crear una familia desde el punto de vista del hombre”, dice.

Cocina, baña, hace dormir, viaja, tiende la cama y, así, hasta mañana. “Un Papá con Barba” es un influencer para padres con 32.000 seguidores que día a día genera contenido para hombres y mujeres de entre 25 y 45 años con foco en la paternidad. “Me parece que a las mujeres les interesa la idea de entender un poco más al hombre”, comenta. Sorprendentemente, muchos de sus seguidores no tienen hijos. “Según ellos es como entrar un rato en la máquina del tiempo y trasladarse al futuro”, sostiene. “Es conocer lo que vendrá algún día”, sigue.

“Un Papá con Barba” empezó a ganar popularidad cuando armó una especie de serie semanal en la que develaba el paso a paso de cómo fue la historia del parto de quien sería su primer hijo (hoy tiene dos, uno de dos años y otros de seis meses) desde su perspectiva. Allí, retrató desde el momento de salir de su casa hasta cuando pudo ver a su hijo por primera vez. Asimismo, a medida que la cuenta fue creciendo se le fueron acercando marcas de diferentes rubros: productos de bebés, belleza, tecnología, viajes y hasta automotrices. No obstante, amén de haber colaborado con Nissan, Booking.com y Philips, “Un Papá con Barba” no puede cumplir el sueño de dedicarse a esto: tiene un trabajo full-time; trabaja de otra cosa. “Eso me permite ser más selectivo al elegir con quiénes quiero asociarme en el momento de realizar una acción”, se sincera.

¿Cuál es tu contenido más popular?

Con mi mujer tenemos una especie de sección que llamamos #labarbadeviaje en la que mostramos cómo es viajar con chicos. Es un tema que le interesa mucho a la gente porque a todos les preocupa cómo hacer para seguir yéndose de vacaciones cuando la familia se agranda.

¿Cómo elegís las marcas con las que trabajás?

Es fundamental mantener la coherencia de con quién trabajar y quién no, para que la gente siga interesada en lo que hago. No recomiendo cosas que no probé ni marcas que no respetan mi forma de mostrarlas.

