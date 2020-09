El argentino "espía" que muestra realmente cómo son las estafas de los telares y las flores de la abundancia

En medio de la pandemia y frente la crisis económica, los telares de la abundancia volvieron a tomar fuerza y a jugar con las ilusiones de las personas. Un twittero argentino decidió tomar cartas en el asunto y ponerle punto final a las estafas.

El usuario permanece todavía anónimo y se hace llamar “Agente”. Su pasatiempo favorito es unirse a grupos de “cadenas financieras” o mejor conocidas como estafas piramidales: las denuncia y destruye los grupos desde dentro.

Tengo un pasatiempo muy sano

Me gusta infiltrarme en grupos de gente que arma estafas piramidales y destruirlos

Al dia de hoy van casi 10 grupos destruidos pic.twitter.com/MTi0TKseff

El tweet no tardó en viralizarse y alcanzó más de 17 mil retweets y 141 mil favoritos. El grupo de WhatsApp prometía una inversión de US$ 2 mil en 10 días si invertías US$ 36. Una “multiplicación” mágica de dólares en tiempo récord. “Agente” la denunció a la policía.

“Invito a todos a retirarse de este grupo y a esperar el llamado de las autoridades para declarar sobre este sistema que ustedes mismos han reconocido como Ponzi en los pantallazos que mostré anteriormente”, escribió en el grupo de WhatsApp. Los usuarios abandonaron el grupo rápidamente por miedo: “Muchachos creo que no me interesa el negocio por el momento”, respondió uno de los participantes de la estafa.

“Me dan mucha bronca los hijos de puta que se aprovechan de la gente vulnerable y desesperada”, explicó Agente. El economista Carlos Maslatón festejó su accionar: “Es una justa causa y una obra de bien”, le respondió. “Sos como un superhéroe”. “Estos son los negocios que hay que denunciar. No a un pobre laburante que quiere hacer unos pesos”. Finalmente, Agente anunció que el grupo de WhatsApp se disolvió.

Cómo funciona y por qué es peligroso

Un esquema piramidal o “esquema Ponzi” atrae a usuarios con el incentivo de juntar gente en un programa. El fin es obtener un producto o una remuneración económica. Cuando la base de la pirámide es demasiado grande porque cada nuevo ingreso a su vez genera otros nuevos ingresos al programa, la cadena se rompe y el 99% de los participantes queda fuera del esquema de ganancias.

Si hay tres personas adelante tuyo, tenés que incentivar a otras tres personas para obtener los productos y así sucesivamente. Uno de los requisitos de las estafas piramidales es “subir al siguiente nivel” y hay personas a la espera de quien está en el nivel superior para ocupar su lugar. Una vez que ha invitado a la cantidad de personas necesarias, podrá acceder al producto a un precio “increíble”.

¿Cuál es el truco? Todo el tiempo hacen falta nuevos “socios” para no quedar del lado de los estafados. Así, cada vez que uno sube de nivel, otras personas quedan “boyando” a la espera de subir ellas mismas al máximo nivel.

Cómo comenzaron las estafas piramidales

La estafa piramidal o “esquema de Ponzi” fue creada en 1903 por un inmigrante italiano y es catalogada como “la peor estafa financiera de la historia”. Carlo Ponzi fundó una empresa en 1919 y se dedicó a buscar clientes para que inviertan en estos cupones a quienes les aseguraba que el ciclo completo duraba unos 45 días. Ponzi cumplía fielmente con su promesa y se ganó la confianza de los inversores. Llegó a manejar US$ 250.000 por día.

En un momento se empezaron a retrasar los pagos a lo que Ponzi calmó rápidamente con un adelanto de US$ 2 millones. Meses más tarde, confesó que no podía enfrentar la deuda de US$ 7 millones que tenía con sus acreedores y se cree que llegó a tener entre US$ 15 y US$ 20 millones (a día de hoy, serían alrededor de US$ 250 millones).

Ponzi terminó en la carcel en reiteradas ocasiones por intentar replicar la estafa, hasta que finalmente fue exiliado a Italia. Su vida terminó en Brasil donde murió en la pobreza a los 60 años.