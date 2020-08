El argentino al que llaman “el rey”: quién es, en qué invirtió antes que nadie y por qué lo conocen todos

Hoy Argentina es uno de los países líderes en la región en lo que a Bitcoin -y el ecosistema cripto en general- se refiere. Dentro del vasto ecosistema cripto, hay un hombre que le es fiel a Bitcoin incluso antes de que esta exista.

Rodolfo Andragnes fue el creador de la primera organización sin fines de lucro de bitcoin en América Latina y es una de las personas más conocidas y respetadas en el mundo del bitcoin y blockchain. Es cofundador de la ONG Bitcoin Argentina y un motor clave en casi todas las iniciativas sociales relacionadas con Bitcoin y Blockchain en la región. Junto con Franco Amati y Diego Gutiérrez Zaldívar (que luego crearía la empresa líder de blockchain RSK), organizaron LaBitConf en 2013, la primera conferencia de bitcoin organizada en la región y una de las primeras en el mundo. También ha sido parte de Espacio Bitcoin, un edificio de tres pisos en el centro de Buenos Aires, que ha sido anfitrión de start-ups de Bitcoin y Blockchain, así como muchas reuniones y talleres educativos.

Quizás uno de los datos más curiosos, es que su proyecto Bitcoins comenzó en 1998, cuando registró el dominio bitcoins.com en 2000 y en 2011 recibió de repente muchas ofertas para comprar el dominio y días después se enteró del Bitcoin de Satoshi (comenzó en 2008) y vendió el dominio a Mt. Gox Exchange que fuera cerrado con gran escándalo en 2014 y que llegó a ser la empresa de Bitcoin más reconocida en los primeros tiempos del Bitcoin.

El viejo logotipo del primer "bitcoin"

Este "rey de Bitcoin" argentino obtuvo su BA en Publicidad en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en 1998 y su MBA en la Universidad Austral de Buenos Aires en 2007. Durante más de 10 años ha sido Director del CESYT (Centro de Estudios Sociales y Tecnológicos), una institución de educación técnica en Argentina. También es fundador de Apptivalo.com, una startup digital para registro de productos, información y ofertas especiales.

También es el creador de un curioso videojuego basado en criptomonedas. “Pirates of the seeds”, una aventura en busca de las llaves que abren un cofre lleno de bitcoin. “En medio del coronavirus y del encierro, nuestra vida no solo tiene que ser videítos graciosos en WhatsApp, TikTok o Facebook. Tenemos esta opción de “Pirates of the seeds” que todos podemos jugar, desde cualquier parte del mundo y sin necesidad de saber nada de criptomonedas. Si no sabes nada y ganas, vas a tener una excusa para querer guardar tus bitcoins o convertirlos en pesos, aunque quizás en tiempos como estos en los que el dólar se dispara y nuestro dinero enflaquece, seguramente tu mejor decisión sea querer conservarlos”, señala Andragnes, en diálogo con Criptonoticas.

“Pirates of the seeds”, es un juego sencillo que busca un ganador, que será la persona que descubra las 12 palabras ocultas (la seed, concepto que también se usa para resguardar las billeteras digitales de criptomonedas). Para hacerlo, el jugador debe seguir una serie de pistas, que podrá ir probando para determinar si ha descubierto la que finalmente le conducirá a apoderarse del tesoro.