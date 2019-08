"El Bitcoin es más parecido al oro que al efectivo”: Bitex apuesta a las criptomonedas y al comercio exterior

Desde hace 5 años, la startup Bitex (creada en Argentina y por argentinos) se instaló como una alternativa para intermediar entre una empresa que quiere realizar operaciones de comercio exterior, por un lado; y facilitando y posibilitando la compra y venta de bitcoins para especulación o para resguardar activos.

Su equipo, formado por 25 personas, se encuentra dividido de la siguiente forma: 1 en Paraguay, 1 en Uruguay, 1 en Chile y el resto en Argentina.

Manuel Beaudroit, chief marketing officer de Bitex, sostuvo sobre el uso de bitcoin que “es una criptomoneda con ciertas particularidades que permite (a la hora de generar comercio) reducir costos, sumar seguridad y tener un comercio más abierto”.

La idea de Bitex incluye lograr un mayor acceso de las empresas, pymes (y particulares) a transacciones y operaciones con criptomonedas: “llegando a más mercados de manera más fácil, más amigable, reduciendo costos y generando nuevos tipos de operaciones que hasta hoy eran imposibles por montos y porque no hay alternativas”, afirmó Beaudroit.

El tiempo es dinero

Cuando se piensa en negocios globales de tecnología, donde todo es inmediato, “el dinero debería comportarse con esta misma inmediatez, y es posible”, según los representantes de Bitex.

En el caso de las transacciones, el tiempo es una variable importante: con el alta hecha en la plataforma Bitex, la operación está completa en una hora, y en el banco tardaría más tiempo.

Utilizando esta startup, todo el tema de transferencias bancarias se facilita: independientemente de donde uno se encuentre, puede hacer una transferencia y en una hora el dinero ya está “del otro lado” (sea el monto que sea).

“Nuestro fuerte es poder hacer pagos múltiples: a través de una transferencia bancaria local podés pagarle a múltiples personas, a múltiples mercados al mismo tiempo, y eso en el banco podés hacerlo pero es muy caro”, explicó Manuel.

Si bien hacen operaciones de compra y venta de bitcoins, su fuerte son las transferencias y el comercio exterior. El proceso es simple: para pagos internacionales, el alta en la plataforma es autogestionada y luego, un equipo comercial se encarga de encauzar la demanda.

Si bien no hay límites (ni mínimo ni máximo) están manejando un monto de US$ 100 de base y máximos que pueden llegar a los US$ 50.000 o US$ 100.000 (o algunas excepciones de más dinero). Por mes, según Beaudroit, están manejando US$ 20 millones (el 90% de Argentina).

¿A dónde vamos?

Su meta en este momento es expandirse por Latinoamérica, poder interconectar las economías y hacer que el comercio sea más equitativo y accesible.

Otro de los objetivos de Bitex es aumentar (y optimizar) la cantidad de partners: los “revendedores” de las soluciones de la startup. Hasta el momento cuentan con 60, divididos en todo el mundo (México, España, EEUU, Latinoamérica) y planean llegar a sumar 50 más para el próximo año.

El mercado argentino, en palabras de Beaudroit es “bastante innovador y muy abierto”. En el caso de Córdoba les costó más “entrar” por lo que significa armar una agenda de contactos. Con estos encuentros y periodicidad en las vistas pretenden seguir federalizándose: “Hay mucho apetito para hacer negocios”, sostuvo.

En Córdoba hay 3 partners (de identidad confidencial) y la idea de la empresa es poder llevar ese número a 10.

I InfoNegocios