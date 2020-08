El ABC de los servidores web: esto es lo que hay que saber

En este artículo aclararemos los términos poco conocidos, cuáles son los servidores más utilizados y analizaremos la importancia de un servidor DNS.

Nadie dijo que la informática era fácil, pero vale la pena hacer un intento por comprender cómo funciona aquello que está detrás de la pantalla y nos conecta a un mundo sin fronteras.

Para dar un paso más en nuestro conocimiento sobre informática, habrá que hablar de los servidores. Se trata de equipos con un software que almacenan archivos y los distribuyen en internet, con el objetivo de proveer recursos a los usuarios. Esos recursos son los que más utilizamos cada vez que estamos en la computadora: sitios web, e-mail, protección de datos, etc.

¿Pero cuántos tipos de servidores hay y para qué sirve cada uno? Para comenzar habrá que decir que un tipo de servidor imprescindible sería el que se encarga de resolver las DNS. En efecto, los servidores DNS son los que permiten traducir a un nombre seguro los IP, para que puedan ser accesibles desde cualquier punto de la red.

Hemos consultado a los expertos de Webempresa, proveedores de hosting seguro, para saber más sobre el DNS y otros servidores.

DNS: convertir números en nombres entendibles

Las siglas DNS hacen referencia al Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio), ya que estos servidores se encargan de traducir de una forma simple y memorizable las largas secuencias numéricas que identifican a cada equipo conectado a internet, llamadas IP.

En otras palabras, gracias a los DNS debemos recordar “wpseguro.com” en lugar de su IP “178.33.117.45”.

De esta forma podemos asociar fácilmente los nombres de dominios a marcas, entidades, personajes o servicios, sin necesidad de utilizar su IP. Los nombres de dominio son la forma más simple de identificar

En este artículo hay más información sobre el sistema de nombres de dominio.

Algunos problemas de los DNS y sus soluciones

Es muy importante comprender cómo detectar y solucionar los problemas asociados a los DNS para hacer uso de un dominio sin errores. Si un usuario intenta acceder a tu sitio web a través de Internet y los DNS no funcionan correctamente, recibirán mensajes como “página no encontrada” o “404 Page Not Found”.

Cuando un dominio no tiene registro DNS, aparecerá el siguiente mensaje: “El servidor DNS no responde” o “Tenemos problemas para encontrar este sitio”. También hay otras causas como problemas de conexión desde el navegador, mal funcionamiento de protocolos TCP/IP o de DHCP, fallas en el dispositivo Router o Módem e incluso, infecciones de virus.

Vaciar la caché de DNS es la solución más efectiva para casi todos los inconvenientes. Reiniciar el router y comprobar el funcionamiento del cortafuegos, también puede funcionar.

Y si nada de esto funciona, es recomendable asignar otros DNS al dispositivo de salida a Internet.

Cómo saber si un DNS apunta a tu dominio

Una vez entendida la importancia de los DNS, queda por saber si el dominio funciona correctamente.

Para ello, hay varios servicios en internet que permiten extraer información de un dominio, a través de un “Whois”, esto es, un protocolo TCP basado en petición/respuesta.

Se puede ejecutar un whois desde la terminal, consultar en DomainTools a dónde apunta el dominio o bien ejecutar dns.webempresa.io para conocer a donde apunta cada registro.

Otros tipos de servidores

Servidores Web

También conocidos como servidores HTTP, son los encargados de estandarizar las plataformas y lenguajes de programación y almacenar toda la información contenida en una página de internet.

Además, pueden atender las solicitudes de varios equipos al mismo tiempo. Su talón de Aquiles es la velocidad de procesamiento, en la que inciden el hardware, el número de solicitudes y los contenidos dinámicos.

Servidores de Correo

Como su nombre lo indica, estos servidores permiten el intercambio de mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicos, enviando datos digitales en segundos.

Para funcionar se basa en protocolos de red. Los más comunes son HTTP, SMTP, POP, POP3, e IMAP.

Servidores FTP

Su nombre resume las siglas de “Protocolo para Transferencia de Archivos” (en inglés) y designa al programa que se ejecuta cuando se está conectado a Internet y se puede realizar la transferencia de datos entre otros servidores o equipos.

La computadora del cliente se conecta al servidor para poder descargar archivos, con un funcionamiento rápido y seguro.

Servidores IRC

“Internet Relay Chat” es uno de los servicios de mensajería instantánea más utilizados: varios servidores están conectados a una red y una persona puede unirse a través de su computadora en cualquier lugar del mundo.

Los salones de chat públicos y a las conversaciones privadas, utilizan este tipo de servidor.

Servidores de Juegos

Los Game Servers alojan juegos de video y son los servidores que más han evolucionado en los últimos años. Recopilan información de los jugadores, envían datos y mensajes al instante y, por supuesto, permite partidas simultáneas tiempo real.

Servidores Proxy

En este caso se trata de un intermediario entre otros dos sistemas informáticos, para garantizar la seguridad de la red.

Los servidores Proxy se integran con Firewall para proteger los sistemas de ataques de redes públicas, el robo de datos, la pérdida de información, etc.

Ante la duda, consultar a expertos

Tal y como hemos mencionado, el correcto funcionamiento de los servidores determinará el tráfico exitoso en cualquier sitio web.

Pero para garantizar la seguridad y capacidad de cualquier sitio, hay que empezar por el hosting. Y para ello, nada mejor que contar con el asesoramiento de empresas especializadas que nos brinden un producto adecuado a nuestras necesidades.

C CONTENIDO ESPECIAL EXTERNO