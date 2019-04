Economistas y redes al rojo vivo: destrozaron a la política del Gobierno

El índice de JP Morgan ya subió más de 30 puntos y rompió la barrera de los 1000 puntos; lo que marca un hito histórico en la era Mauricio Macri. Mientras tanto, el dólar asciende a $45 y $47 para compra y venta respectivamente, y algunos temen que llegué hasta $ 50.

Cronista.com

Ante este problemático escenario, las redes sociales empezaron a arder desde temprano cuando empezó la suba en los primeros centavos del dólar.

"Según el economista Ariel Coremberg, el ahorro de los argentinos está en su mínimo histórico, similar al de 2002", publicó un tuitero sobre la situación económica.

#BuenJueves#CambiemosNosFundio

La periodista mexicana Cecilia González ironizó sobre un supuesto "miedo de los mercados" al regreso de CFK a la política nacional. Al parecer, el miedo es en realidad "desconfianza a Macri".

El periodista y economistsa Diego Dillenberger se dirigió duramente a la estrategia de Cambiemos frente al lúgubre escenario. Se preguntó si el gobierno tiene alternativa, más allá de "rectificar a Cristina".

En este sentido, desde el kirchnerismo no se quedaron callados. Desde temprano, alguna de sus figuras se sumaron a lo que es, hasta ahora, el hashtag más popular: #CambiemosNosFundio.

Maslatón, especialista en mercado y acérrimo tuitero, también repartió criticas y se refirió a la crisis actual. En su caso, apuntó los cañones a los líderes del FMI.

Otro de los economistas que no se calló nada fue Germán Fermo. "Sherman" se animó al pronóstico y elucubró que, de no cambiar la siutación, no se llega a Octubre ni a Agosto.

El sidekick de Milei, el economista Diego Giacomini, expresó que quizás vuelvan los diferentes "dólares" como sucedió durante el gobierno kirchnerista.

Santiago Bulat, el hijo de Tomás Bulat, es otro de los economistas que salió al cruce. Intentó poner paños fríos y aseguró que "hasta el 2020 está asegurada la situación financiera".

Por último, hasta figuras de la talla de Marcelo Tinelli se sumaron a la histeria colectiva por el riesgo país. El "Cuervo" pidió por favor que alguien haga algo.